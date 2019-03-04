Удмуртские биатлонисты на чемпионате мира и марсианская база для туристов: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро понедельника, 4 марта, Удмуртия! Весна пока не вступила в свои права, но не отчаивайтесь – за похолоданием придет потепление. Пока же греемся чашкой кофе и обзором новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Наши в команде:

Двое биатлонистов из Удмуртии вошли в состав российской команды, которая отправится на в чемпионат мира в Эстерсунд (Швеция). В списке, опубликованном на сайте Союза биатлонистов России, значатся Александр Поварницын и Ульяна Кайшева.

В мужскую команду попали также Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко и Никита Поршнев, в женскую - Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Лариса Куклина.

Состязания в Швеции пройдут с 7 по 17 марта.

Море придет в Ижевск:

В Ижевске пройдет чемпионат и первенство России по морскому многоборью. По сообщению городских властей, состязания состоятся с 8 по 10 марта в легкоатлетическом манеже на улице Кооперативной.

Столица Удмуртской Республики примет 180 спортсменов из Ульяновска, Екатеринбурга, Саратова, Самары, Санкт-Петербурга и других городов. Ижевскпредставят спортсмены сборной команды Федерации морского многоборья Удмуртской Республики и морского центра «Дельфин».

В программе соревнований - бег на 800 м, стрельба из пневматического пистолета Иж-46 и плавание на 200 м.

Не только поезда:

«Российские железные дороги» планируют создать единую систему для продажи билетов через Интернет на поезда и автобусы. Как пишет ФАН со ссылкой на «Коммерсант», управлять расписанием и маршрутами будет сама госкомпания и ее дочерняя структура.

РЖД и органы исполнительной власти субъектов РФ определят перечень остановочных пунктов, а также зданий вокзалов, где можно будет реализовать и развивать перевозки, выполненные двумя видами транспорта.

В настоящий момент такая система реализована на Московско-Тверской пригородной пассажирской компании и в Северо-Западной пригородной пассажирской компании, которые входят в структуру РЖД.

Космический туризм на Земле:

В Китае появилась база, имитирующая условия жизни на Марсе. Ее смогут посещать ученые и туристы, пишет Росбалт со ссылкой на РИА Новости.

Условия жизни на красной планете удалось воссоздать в пустыне в 60 км от населенного пункта Лэнху. «Марсианская деревня» состоит из двух зон, в одной из которых находится лагерь, полностью изолированный от внешнего мира. Он построен из различных модулей и в нем смогут одновременно разместиться до 160 человек.

На реализацию проекта пошло около 23 млн долларов. При этом на базе будут проводиться научные исследования, но для подготовки космонавтов ее использовать не планируется.