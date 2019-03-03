Суд обязал жителя Удмуртии снести возведенную им церковь

Мужчина построил здание на своём участке на базе двухэтажного гаража.

Глазов. Удмуртия. Глазовский районный суд постановил признать здание церкви самовольной постройкой и возложить обязанность на застройщика осуществить её снос. Информацию об этом разместили на сайте суда.

Отмечается, что администрации МО «Ярский район» обратилась в суд с иском к местному жителю о признании здания самовольной постройкой и его сносе. Мотивацией послужил тот факт, что мужчина построил здание без оформления в установленном порядке проектно-сметной и разрешительной документации на не отведённом для этих целей земельном участке, без получения на это необходимых разрешений.

Мужчина обратился в суд с встречным иском, указав, что на основании договора подряда и рабочего проекта он вместе с женой в 2015 году построил здание церкви в честь Святителя Николая Чудотворца. Оно расположено на земельном участке, принадлежащем мужчине на праве собственности. Сооружение храма права и законные интересы других лиц не нарушает и не создает угрозу жизни и здоровью граждан. С заявлением о регистрации права собственности на сооружение местный житель не обращался, поскольку строительство его ещё не завершено. Впоследствии мужчина пояснил суду, что данное сооружение является двухэтажным гаражом.

Суд установил, что при возведении объекта недвижимости были нарушены требования законодательства по площади застройки и требования к высоте постройки. Несмотря на то, что подсудимый предпринял меры к легализации своей постройки путём обращения в органы местного самоуправления, при возведении объекта недвижимости им нарушены так же и нормы пожарной безопасности, что подтверждается заключением судебной строительно-технической экспертизы.

Оснований для сохранения постройки суд не нашёл, поскольку она не соответствует параметрам, установленным документацией по планировке территории, правилами землепользования и застройки муниципального образования, нарушает публично-правовые интересы и создана с нарушениями противопожарных правил, которые создают угрозу жизни и здоровью граждан.

Решением суда исковые требования администрации МО «Ярский район» удовлетворены, объект недвижимости признан самовольной постройкой, его создателя обязали снести здание за свой счёт. Решение суда вступило в законную силу.