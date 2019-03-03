Жители Удмуртии смогут пожаловаться в Генпрокуратуру России на задержку зарплаты

Работать телефонная «горячая линия» будет с 18 по 22 марта.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии призвали обратиться на «горячую линию» управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Как сообщила пресс-служба ведомства, специалисты прокуратуры готовы оказать консультацию по вопросам соблюдения прав граждан на своевременное и полное вознаграждение за труд.

Работать данная «горячая лини» будет с 18 по 22 марта 2019 года. В указанный период приём звонков будет осуществляться по телефону (831) 278-45-24 с 9:00 до 16:00 по московскому времени.

По телефону «горячей линии» граждане могут сообщить о нарушениях сроков и длительных задержках выплаты заработной платы, о незаконном применении работодателями конвертных схем оплаты труда, о несоблюдении работодателями требований законодательства о минимальном размере оплаты труда и других нарушениях их прав при начислении и выплате заработной платы.