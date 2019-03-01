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В Удмуртии с начала года зарегистрировали 7 случаев бешенства у животных

10:15, 01 марта, 2019
Анна Торхова
10:15, 01 марта, 2019
Анна Торхова
148
0
#Ижевск\n#животные\n#бешенство\n#кошки\n#Удмуртия\n#собака
Фото: wikipedia.org
148
0

Цифра в два раза превышает показатели 2018 года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала 2019 года зарегистрировали 7 случаев бешенства у животных. Как сообщает Главное управление ветеринарии республики, цифра в два раза превышает показатели прошлого года.

Отмечается, что практически во всех случаях пострадали дети.  

В 2018 году эпизоотию регистрировали в 13 районах Удмуртии, в 70% - среди диких животных (лось, лиса, енотовидная собака), в 18% - кошек, 7% - среди собак, 4% - крупного рогатого скота.

Однако в целом в 2018 году ситуация по бешенству улучшилась в 3 раза – с 67 неблагополучных пунктов до 27.

Всего в прошлом году от укусов животных пострадали 4693 человека, из них 1348 – дети. Большая часть укусов получена от домашних  животных – 2661.

Отметим, при наличии клинических проявлений болезнь всегда заканчивается летальным исходом. Единственным средством помощи человеку в данной ситуации является немедленная обработка раны и иммунизация антирабическими препаратами.

Жителям советуют приобретать животных только в специализированных организациях с ветеринарным освидетельствованием. Проводить вакцинацию. Избегать контактов с безнадзорными животными: не гладить, не кормить с рук. Не осуществлять самостоятельный забой павших сельскохозяйственных животных.

10:15, 01 марта, 2019
Анна Торхова
148
0
#Ижевск\n#животные\n#бешенство\n#кошки\n#Удмуртия\n#собака

 

 

 


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