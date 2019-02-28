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Опыт Удмуртии по закрытию кальянных для детей могут распространить на другие регионы

08:30, 28 февраля, 2019
Дарья Саушина
08:30, 28 февраля, 2019
Дарья Саушина
84
0
#дети\n#здоровье\n#безопасность\n#Удмуртия\n#инициативы\n#подростки
Фото: pixabay.com
84
0

Уполномоченный по правам ребенка оценила принятую в Удмуртии инициативу.

Ижевск. Удмуртия. Вслед за Удмуртией другие регионы России также могут запретить детям находиться в кальянных. Как пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости, инициативу «родникового края» поддержала уполномоченный президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Знаю, что были обращения от родителей, которые сигнализировали о проблеме и просили принять соответствующие меры. Считаю, что это хорошая инициатива и достойна тиражирования в других регионах», — заявила детский омбудсмен.

Напомним, что на этой неделе депутаты Госсовета Удмуртской Республики практически единогласно приняли изменения в законодательство. Теперь несовершеннолетним запрещен вход в заведения, где курят кальяны и электронные сигареты. Новые нормы вступят в силу через 10 дней после официального опубликования документа. В настоящее время подросткам в Удмуртии нельзя находиться в барах, ресторанах, кафе, рюмочных и других заведениях, которые предназначены преимущественно для реализации алкоголя.

08:30, 28 февраля, 2019
Дарья Саушина
84
0
#дети\n#здоровье\n#безопасность\n#Удмуртия\n#инициативы\n#подростки

 

 

 


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