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Балезинского школьника наградили за попытку спасти тонущего сверстника

11:09, 27 февраля, 2019
Ксения Чернова
11:09, 27 февраля, 2019
Ксения Чернова
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#дети\n#Балезино\n#награды\n#Удмуртия\n#герои
Фото: Pixabay
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Мальчику вручили общественную награду за победу в номинации «Спасение жизни».

Балезино. Удмуртия. Балезинского школьника наградили за попытку спасти тонущего сверстника. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, Александру Алексееву.

Летом прошлого года на пляже реки Чепцы 12-летний мальчик заметил тонущего сверстника. Школьник бросился к нему и стал тянуть за руку, стараясь удержать на поверхности воды. Остальные находящиеся на пляже, увидев, что мальчика затягивает в омут, растерялись и не успели прийти на помощь.

«К сожалению, спасти шестиклассника Саше не удалось, но в экстренной ситуации он проявил себя мужественно и благородно», - отмечается в сообщении.

На торжественном мероприятии в Балезино мальчику вручили общественную награду за победу в номинации «Спасение жизни» и благодарственное письмо от местных властей.

Стоит отметить, что Александр Алексеев учится в кадетском классе имени Андрея Касимова, героя, посмертно награжденного за попытку спасти сестру от насильника и убийцы.

11:09, 27 февраля, 2019
Ксения Чернова
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#дети\n#Балезино\n#награды\n#Удмуртия\n#герои

 

 

 


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