Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 26 февраля, стало известно, что Воткинск в обозримом будущем не получит статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Город не вошёл в программу и не попал в список, подписанный председателем правительства Дмитрия. Однако власти страны продолжат политику по поддержке занятости и развитию активности в моногородах.
Удмуртия в минуту: единый облик киосков и судьба ледового дворца "Ижсталь"
Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-26.
Единый облик:
Киоски, остановочные комплексы и торговые павильоны в Удмуртии приведут к единому облику. На это предпринимателям республики дадут один год. Эту концепцию уже обсудили с бизнесменами. Также будут введены требования к благоустройству прилегающих территорий.
Пьяные за рулём:
В Ижевске за минувшие выходные выявили 30 пьяных водителей. Дорожные полицейские проверили около 900 автомобилей. Помимо нетрезвых водителей было зафиксировано 10 случаев управления авто без прав и другие правонарушения.
Наконец-то сдадут:
Реконструкцию ледового дворца «Ижсталь» должны завершить в столице Удмуртии в 2020 году. В том же году планируется сдать долгострой на улице Советской – вот уже несколько лет там возводят пятидесятиметровый бассейн.