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Удмуртия в минуту: единый облик киосков и судьба ледового дворца «Ижсталь»

18:00, 26 февраля, 2019
18:00, 26 февраля, 2019
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#спорт\n#благоустройство\n#строительство\n#авто\n#общество\n#Ижевск\n#Воткинск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#новости\n#Картина дня
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Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 26 февраля, стало известно, что Воткинск в обозримом будущем не получит статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Город не вошёл в программу и не попал в список, подписанный председателем правительства Дмитрия. Однако власти страны продолжат политику по поддержке занятости и развитию активности в моногородах.

Удмуртия в минуту: единый облик киосков и судьба ледового дворца "Ижсталь"

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-26.


Единый облик:

Киоски, остановочные комплексы и торговые павильоны в Удмуртии приведут к единому облику. На это предпринимателям республики дадут один год. Эту концепцию уже обсудили с бизнесменами. Также будут введены требования к благоустройству прилегающих территорий.

Пьяные за рулём:

В Ижевске за минувшие выходные выявили 30 пьяных водителей. Дорожные полицейские проверили около 900 автомобилей. Помимо нетрезвых водителей было зафиксировано 10 случаев управления авто без прав и другие правонарушения.

Наконец-то сдадут:

Реконструкцию ледового дворца «Ижсталь» должны завершить в столице Удмуртии в 2020 году. В том же году планируется сдать долгострой на улице Советской – вот уже несколько лет там возводят пятидесятиметровый бассейн.

18:00, 26 февраля, 2019
62
0
#спорт\n#благоустройство\n#строительство\n#авто\n#общество\n#Ижевск\n#Воткинск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#новости\n#Картина дня

 

 

 


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