Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 26 февраля, стало известно, что Воткинск в обозримом будущем не получит статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Город не вошёл в программу и не попал в список, подписанный председателем правительства Дмитрия. Однако власти страны продолжат политику по поддержке занятости и развитию активности в моногородах.

Удмуртия в минуту: единый облик киосков и судьба ледового дворца "Ижсталь" Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-26.

Единый облик:

Киоски, остановочные комплексы и торговые павильоны в Удмуртии приведут к единому облику. На это предпринимателям республики дадут один год. Эту концепцию уже обсудили с бизнесменами. Также будут введены требования к благоустройству прилегающих территорий.

Пьяные за рулём:

В Ижевске за минувшие выходные выявили 30 пьяных водителей. Дорожные полицейские проверили около 900 автомобилей. Помимо нетрезвых водителей было зафиксировано 10 случаев управления авто без прав и другие правонарушения.

Наконец-то сдадут:

Реконструкцию ледового дворца «Ижсталь» должны завершить в столице Удмуртии в 2020 году. В том же году планируется сдать долгострой на улице Советской – вот уже несколько лет там возводят пятидесятиметровый бассейн.