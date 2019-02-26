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Жителей Ижевска пригласили на благотворительный концерт в поддержку малыша, больного раком

13:05, 26 февраля, 2019
Анна Торхова
13:05, 26 февраля, 2019
Анна Торхова
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#дети\n#ИжГТУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#лечение\n#благотворительность
Фото: pixabay.com
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На лечение ребенку необходимо более 5,6 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Благотворительный концерт по сбору средств на лечение годовалого малыша пройдет в Ижевском государственном техническом университете имени Михаила Калашникова. Мальчик три месяца борется с раком печени (гепатобластомой), сообщает пресс-служба учреждения.

Родители ребенка начали проходить лечение в клинике «Северанс» в Сеуле. Сумма лечения оказалась неподъемной для семьи и составляет более 5,6 млн рублей.

Концерт по сбору денег пройдет 27 февраля в 17:30 в ДС «Интеграл». На сцене выступят: Биг Бенд ИжГТУ, танцевальная студия «Прикосновение», вокальная студия университета, финалисты фестиваля «Театр ОN».

Билеты можно приобрести в ДС «Интеграл» либо институте энергетики и ЖКХ.

13:05, 26 февраля, 2019
Анна Торхова
125
0
#дети\n#ИжГТУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#лечение\n#благотворительность

 

 

 


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