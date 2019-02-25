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Удмуртия в минуту: дело о взрыве газа и аномально снежный февраль

18:00, 25 февраля, 2019
Ксения Чернова
18:00, 25 февраля, 2019
Ксения Чернова
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#налоги\n#общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#транспорт\n#погода\n#взрыв\n#Удмуртия\n#новости\n#суд\n#Картина дня
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Обзор самых интересных новостей рабочей недели от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 25 февраля, в Верховном суде Удмуртии прошли прения по делу о взрыве газа в жилом доме Ижевска. На заседании выступили стороны защиты и обвинения. Они попросили отправить обвиняемого на принудительное лечение. Окончательный приговор вынесут 11 марта.

Удмуртия в минуту: дело о взрыве газа и аномально снежный февраль

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-25.


Уклонялся от налогов:

Руководителя строительной фирмы в Удмуртии обвинили в неуплате налогов. Мужчина включал в декларации ложные сведения. В результате глава компании задолжал государству более 80 млн рублей налогов.

Сильный и независимый:

В Ижевске начали тестировать новый троллейбус. Он может идти «по проводам» или без контактной сети. Зарядки ему хватит примерно на 15 км. Вскоре в городе может появиться троллейбусный маршрут с участками без контактной сети.

Снежный месяц:

Синоптики подтвердили, что февраль в Удмуртии выдался аномально снежным. В республике уже выпало две с половиной месячной нормы осадков. Начавшаяся неделя тоже будет радовать снегопадами. При этом в регионе будет теплее обычного.

18:00, 25 февраля, 2019
Ксения Чернова
117
0
#налоги\n#общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#транспорт\n#погода\n#взрыв\n#Удмуртия\n#новости\n#суд\n#Картина дня

 

 

 


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