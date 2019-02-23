Мужчины Удмуртии в соцсетях вспомнили армейские годы

Жители поделились фотографиями со службы.
Ижевск. Удмуртия. Мужчины Удмуртии в честь Дня защитника Отечества решили вспомнить свои армейские годы. В соцсетях жители поделились своими фотографиями со службы.
Владимир Кулёмин
ПисуПис. НотВар. Всех, побывавших, с праздником.
Мужчины с праздником С Днём защитника Отечества Песня: Прыгну со скалы - посвящается тем кто служил на Кавказе, в Афганистане, Чечне, тем героям которые отдали свою жизнь за любовь к Родине, и за их подвиги она не дала им взаимной любви, только тогда Она поняла, кого потеряла и отдаёт дань уважения по сей день Цените, любите тех кто рядом, они могут спасти вашу жизнь #23февраля #Ведьэтоармия #комбатбатянякомбат #КомсомольскнаАмуре #ДальнийВосток #додома8000км #Ижевск #Магадан #заБрата #заРодину #дембель2013 #любимаяждала #мойдедслужил9лет #Сафоноврулит #Мамба #Мамбазолотойкомандир #Гошан #Черный #Петручо #Гога #Макс #Тёма #Лапин #НаЗаре #ИзаколоситсяРОЖЬ #ЗаВАСпацаны
18 Likes, 3 Comments - Макс Некрасов (@nekrasov_maks_) on Instagram: "Мужчины с праздником С Днём защитника Отечества Песня: Прыгну со скалы - посвящается тем кто..."
С днем защитника отечества. Пусть мужики будут мужиками, в женщины женщинами, а-то понапутали. #23февраля #деньзащитникаотечества #ижевск #армия #присяга
47 Likes, 1 Comments - Станислав Муклин (@stas.muklin) on Instagram: "С днем защитника отечества. Пусть мужики будут мужиками, в женщины женщинами, а-то понапутали...."
#УдмуртияЗащищает
26 Likes, 0 Comments - Марина Набиева (@nabieva0116) on Instagram: "#УдмуртияЗащищает"
Решил вспомнить ко дню праздника свою службу в армии. Не важно то, где ты служишь, а важно то, как ты служишь! #удмуртиязащищает #ижлайф #izhevsk
69 Likes, 1 Comments - Kh. Abgarovich (@kh.abgarovich) on Instagram: "Решил вспомнить ко дню праздника свою службу в армии. Не важно то, где ты служишь, а важно то, как..."
Сергей Макаров
ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ. Часть 4. Заключительная. Один раз в году все ПРАВИЛЬНЫЕ МУЖИКИ вспоминают ТО. о ЧЕМ НИКОГДА не забыть! Это как для женщины - Первые РОДЫ. С ПРАЗДНИКОМ, МУЖИКИ!!!