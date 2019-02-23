Мужчины Удмуртии в соцсетях вспомнили армейские годы

Жители поделились фотографиями со службы.

Ижевск. Удмуртия. Мужчины Удмуртии в честь Дня защитника Отечества решили вспомнить свои армейские годы. В соцсетях жители поделились своими фотографиями со службы.

Владимир Кулёмин ПисуПис. НотВар. Всех, побывавших, с праздником.

С днем защитника отечества. Пусть мужики будут мужиками, в женщины женщинами, а-то понапутали. #23февраля #деньзащитникаотечества #ижевск #армия #присяга 47 Likes, 1 Comments - Станислав Муклин (@stas.muklin) on Instagram: "С днем защитника отечества. Пусть мужики будут мужиками, в женщины женщинами, а-то понапутали...."

#УдмуртияЗащищает 26 Likes, 0 Comments - Марина Набиева (@nabieva0116) on Instagram: "#УдмуртияЗащищает"

Решил вспомнить ко дню праздника свою службу в армии. Не важно то, где ты служишь, а важно то, как ты служишь! #удмуртиязащищает #ижлайф #izhevsk 69 Likes, 1 Comments - Kh. Abgarovich (@kh.abgarovich) on Instagram: "Решил вспомнить ко дню праздника свою службу в армии. Не важно то, где ты служишь, а важно то, как..."