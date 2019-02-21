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Удмуртия в минуту: штраф Богданову и заснеженный Ижевск

16:40, 21 февраля, 2019
16:40, 21 февраля, 2019
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Фото: ИА "Сусанин"
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Видеообзор самых важных и интересных событий региона.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции подготовили видеообзор самых важных и интересных новостей, которые произошли в республике за день.

Удмуртия в минуту: штраф Богданову и заснеженный Ижевск

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-21.

Решение суда:

Суд назначил экс-начальнику управления благоустройства и транспорта Ижевска Артему Богданову судебный штраф в 100 тыс. рублей. Бывший сотрудник администрации города признал вину в совершении преступлений. Он раскаялся в содеянном и загладил причиненный преступлениями вред.

Заснеженный Ижевск:

В четверг, 21 февраля, дорожные службы Ижевска из-за снегопада перешли на усиленный режим работы. Автомобилистам советуют отказаться от использования личных автомобилей, не парковать машины вдоль дорог.  Сервис «Яндекс. Пробки» оценил заторы в Ижевске на 5 баллов.

Новая поликлиника:

Новый корпус городской клинической больницы №4 на улице Баранова в Ижевске откроют 22 марта. Главврач учреждения Кирилл Гасников рассказал, что здание было принято в эксплуатацию в декабре 2018 года. В помещение переедут взрослая поликлиника и женская консультация.

150 штрафов:

В Удмуртии приставы списали с должницы 127 тыс. рублей за 150 штрафов от ГИБДД. Женщина зарегистрирована в Вавожском районе, но проживает в Москве. Основными нарушениями стали: превышение скорости, встречный разъезд или обгон, несоблюдение требований разметки, знаков.

16:40, 21 февраля, 2019
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