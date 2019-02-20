Видеообзор самых важных и интересных событий минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции подготовили видеообзор самых важных и интересных новостей, произошедших в среду, 20 февраля.

Удмуртия в минуту: наказание для директора "Волны" и начальник управления благоустройства Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-20.

Наказание руководителя:

Руководителя лагеря «Волна» в Удмуртии, где массово отравились дети, приговорили к обязательным работам. Также мужчина компенсировал ущерб потерпевшим. Директор учреждения нанял на работу поваров, которые не прошли медосмотр. Случай произошел в июле 2018 года.

Новый начальник:

Роберт Богданов будет временным руководителем управления благоустройства Ижевска. Ранее он занимал должность замначальника. Во вторник, 19 февраля, стало известно, что предыдущий начальник управления Александр Килин будет уволен главой города.

Белый медведь:

Белого медведя Айона из Ижевска отправили создавать потомство в зоопарк Ростова-на-Дону. Самец родился в 2009 году, а в Удмуртию приехал в 2016 году из московского зверинца. Позднее у Айона и самки Думки появился на свет медвежонок, которого назвали Пурга.

Подделка денег:

В Удмуртии стали реже подделывать деньги. В прошлом году в банковском секторе республики выявили 119 таких случаев. Это на 13% меньше, чем за 2017 год. Большая часть обнаруженных подделок – банкноты номиналом 5000 рублей. На втором месте по уязвимости 1000-рублевые банкноты.