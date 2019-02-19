Удмуртия в минуту: увольнение Килина и ошибочные платежки

Видеообзор самых важных и интересных событий региона.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции подготовили видеообзор самых важных и интересных событий региона, которые произошли во вторник, 19 февраля.

Увольнение Килина:

Глава Ижевска уволит начальника Управления благоустройства и транспорта администрации города. По словам Олега Бекмеметьева, Александр Килин не справляется со своими обязанностями. Килина назначили на эту должность летом 2018 года.

Ошибочные квитанции:

Регоператор ищет жителей Удмуртии, которые получили платежки без строчки «обращение с ТКО». Подобные случаи были выявлены в январе. Отмечается, что квитанции могли прийти и от управляющих компаний, и от Энергосбыта.

Потеря веса:

Часть команды Удмуртии похудела по наставлению главы республики. По словам Александра Бречалова, члены кабинета министров взвешивались 15 февраля. Руководитель региона считает, что чиновники должны подавать пример жителям, особенно если речь идет о здоровом образе жизни.

Рабочие места:

Почти 2000 новых рабочих мест появится в Глазове. Это станет возможным благодаря статусу территории опережающего социально экономического развития. Второй позитивный аспект статуса – инвестиции в проекты почти на 12 млрд рублей.