Два района в Удмуртии остались без электричества из-за сильного ветра

В настоящее время электроснабжение восстановлено.

Ижевск. Удмуртия. Из-за сильного ветра жители нескольких населенных пунктов в двух районах Удмуртии вечером понедельника, 18 февраля, остались без электричества. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

По данным ведомства, речь идет о Селтинском и Игринском районах. За два часа аварию ликвидировали. Пострадавших нет. Падений деревьев, повреждений кровель зданий и автомобилей нет.

По информации пресс-службы «Удмуртэнерго», накануне энергетиков привели в режим повышенной готовности. Из-за усиления ветра до 15-17 метров в секунду, снега и метели был установлен особый контроль за работой энергообъектов.