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Конкурс детских кулинарных видеороликов стартовал в Ижевске

11:00, 18 февраля, 2019
Дарья Саушина
11:00, 18 февраля, 2019
Дарья Саушина
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#дети\n#общество\n#Ижевск\n#конкурс
Фото: pixabay.com
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Его участниками могут стать команды детских садов Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовал «Кулинарный конкурс» видеороликов среди воспитанников детских садов, их родителей и педагогов. Для участия в нем дошкольные учреждения могут представить одну или несколько команд. В состав каждой команды входят 6 детей и 1 взрослый – педагог или воспитатель.

Участники готовят конкурсное блюдо, снимают об этом видеоролик продолжительностью до 1 минуты, загружают его на Youtube и отправляют ссылку на электронный адрес: metodist_alt@mail.ruв МАУ ИМЦ «Альтернатива». К письму необходимо прикрепить заявку на участие в конкурсе и информированное согласие родителей.

С 15 по 24 марта на сайте информационного агентства «Сусанин» пройдёт народное онлайн-голосование за выбор трёх лучших команд, по мнению жителей Ижевска. 25 марта члены жюри выберут еще три команды-финалиста.

28 марта пройдёт мастер-класс, на котором 6 кулинарных коллективов выполнят задания от шеф-повара. Победителем станет команда, набравшая максимальное количество баллов. Также будут вручены подарки за второе (2 команды) и третье (три команды) места. На мероприятии будет развлекательная программа и вкусные сюрпризы.

Все победители конкурса будут награждены дипломами, призами и подарками от партнеров конкурса.

Организаторы конкурса: МАУ ИМЦ «Альтернатива», Управление образования администрации Ижевска. Информационные партнеры конкурса: LOVE RADIO 97,8 FM и сайт Сусанин (ООО «КОМОС-МЕДИА»).

Все подробности конкурса смотрите здесь: https://vk.com/loveradioizh, www.susanin.news, www.alt.izh.one.

11:00, 18 февраля, 2019
Дарья Саушина
26
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#дети\n#общество\n#Ижевск\n#конкурс

 

 

 


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