Организационное собрание пройдет во вторник, 19 февраля.

Глазов. Удмуртия. В Глазове на пожертвования построят православный храм Сошествия Святаго Духа на апостолов. Об этом сообщается в соцсети Вконтакте в группе «Храм св. вмч. и Победоносца Георгия».

В настоящее время стартовал сбор средств в размере 34 тыс. рублей на оформление земельного участка под строительство. Неравнодушные жители могут пожертвовать деньги на возведение храма.

Организационное собрание состоится во вторник, 19 февраля, в 18:00 в храме святого великомученика и Победоносца Георгия.