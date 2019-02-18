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В Глазове на пожертвования построят православный храм

09:00, 18 февраля, 2019
Анна Торхова
09:00, 18 февраля, 2019
Анна Торхова
147
0
#Глазов\n#церковь\n#Удмуртия\n#вера\n#пожертвования\n#благотворительность
Фото: pixabay.com
147
0

Организационное собрание пройдет во вторник, 19 февраля.

Глазов. Удмуртия. В Глазове на пожертвования построят православный храм Сошествия Святаго Духа на апостолов. Об этом сообщается в соцсети Вконтакте в группе «Храм св. вмч. и Победоносца Георгия».

В настоящее время стартовал сбор средств в размере 34 тыс. рублей на оформление земельного участка под строительство. Неравнодушные жители могут пожертвовать деньги на возведение храма.

Организационное собрание состоится во вторник, 19 февраля, в 18:00 в храме святого великомученика и Победоносца Георгия.

09:00, 18 февраля, 2019
Анна Торхова
147
0
#Глазов\n#церковь\n#Удмуртия\n#вера\n#пожертвования\n#благотворительность

 

 

 


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