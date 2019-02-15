Транспортники попросили поднять стоимость проезда в трамваях и троллейбусах Ижевска до 23 рублей

Тариф по электронной транспортной карте будет 20 рублей.

Ижевск. Удмуртия. ИжГЭТ подготовил и направил в Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии обращение о повышении стоимости проезда на трамваях и троллейбусах за наличный расчет до 23 рублей. Как пишут «Известия Удмурткой Республики», данный вопрос обсуждался 13 февраля во время круглого стола в Госсовете республики.

«Данное обращение предусматривает увеличение тарифа за наличный расчет до 23 рублей, за проезд по электронной транспортной карте до 20 рублей. На сегодняшний день решение о повышении тарифа не принято. Мы надеемся на поддержку со стороны республики», - сказала начальник управления имущественных отношений администрации Ижевска Елена Банникова.

По ее словам, за 9 месяцев 2018 года убыток предприятия составил более 21 млн рублей. Выручка – 1 млрд руб. Отметим, что ИжГЭТ является убыточным с 2016 года из-за повышения цен на электроэнергию и другие ресурсы, а также трехлетний мораторий на повышение стоимости проезда в общественном транспорте Ижевска.

Напомним, что в последний раз стоимость проезда на общественном транспорте поднималась в 2015 году – с 17 до 20 рублей. Также отметим, что транспортники не в первый раз выходят с подобным предложением.