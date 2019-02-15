Домашний арест депутата Госсовета Удмуртии и обрушение части дома в Красноярске: что произошло минувшей ночью

Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. За окном пятница, 15 февраля, последний рабочий день недели. Впереди два выходных, и пока вы строите планы на уикенд, «Сусанин» напомнит о том, что случилось минувшим вечером.

Домашний арест

Депутата государственного совета Удмуртии, бывшего директора фонда капремонта республики, заместителя директора ООО «Юг» Андрея Смирнова поместили под домашний арест на 2 месяца. Такое решение 14 февраля принял Октябрьский районный суд.

Смирнова обвиняют в совершении двух преступлений по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»)

Под водой

В Удмуртии следователи начали проверку по опубликованной в СМИ информации о падении ребенка в колодец для ливневых вод. Как сообщает пресс-служба ведомства, в материале говорилось, что инцидент произошел 12 февраля в Глазове.

«В рамках проверки следователи приступили к выполнению всех необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств случившегося. Особое внимание в ходе проверки будет обращено на принятие мер уполномоченными органами в целях предупреждения подобных происшествий в дальнейшем», - уточняет следственное управление СК России по Удмуртии.

Хлопок газа в Красноярске

Минувшей ночью в Красноярске сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы и разбор завалов на месте обрушения жилого трехэтажного дома, где произошел хлопок газа. Как сообщается на официальном сайте ведомства, в результате происшествия погибли два человека.

На месте работали 5 единиц инженерной техники (кран, экскаватор, погрузчики) и 2 автомобиля КамАЗ. С места вывезено 67 кубометров строительного мусора.

«К работе на месте происшествия привлекалось 193 человека, 43 единицы техники, от МЧС 113 человек и 19 единиц техники», - говорится в сообщении.

Напомним, что в 21:10 по красноярскому времени в одном из районов города в результате хлопка бытового газа обрушилось 6 квартир с первого по третий этаж. Ранее сообщалось об одном погибшем. Возбуждено уголовное дело.

Бюджет и ЧП

Дональд Трамп планирует в пятницу, 15 февраля, подписать бюджет по финансированию государственных учреждений и объявить о введении чрезвычайного положения в США. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

По ее словам, президент США введет ЧП с целью прекращения кризиса в области национальной безопасности и гуманитарного кризиса на границе. Это также позволит Трампу увеличить ассигнования на строительство заграждений на границе с Мексикой, поскольку в проекте бюджета, который рассматривается в конгрессе, на эти цели выделено только 1,375 млрд долларов вместо запрошенных президентом 5,7 млрд долларов.

Против ЧП решительно выступили демократы. Спикер палаты представителей американского конгресса Ненси Пелоси пригрозила подать в суд иск против решения Дональда Трампа.

В четверг сенат принял бюджет, обеспечивающий финансирование государственных структур до кона финансового года, такое же решение ожидается от палаты представителей.