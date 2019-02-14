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Похищение с карты жителя Ижевска более 460 тыс рублей и пожар в «Останкино»: что произошло минувшей ночью

08:00, 14 февраля, 2019
Диана Ворончихина
08:00, 14 февраля, 2019
Диана Ворончихина
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#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#пожары\n#происшествие
Фото: pixabay.com
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«Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Сегодня четверг, 14 февраля, День всех влюбленных. Не забудьте поздравить свою вторую половинку, а «Сусанин» пока расскажет о том, что случилось в мире минувшим вечером.

Мошенничество

Более 460 тыс. рублей похитили с банковской карты жителя Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по республике.

Как рассказал 32-летний ижевчанин на его мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он рассказал, что с банковской карты потерпевшего пытались списать 25 тыс. рублей, поэтому необходимо срочно её заблокировать.

«Как сообщил звонивший, деньги, находящиеся на счете, будут переведены на счет банка, в последующем их можно будет забрать в любом отделении банка в удобное время», - говорится в сообщении.

Мужчина поверил незнакомцу и перевел деньги. Затем сообщил лжесотруднику банка номер карты и коды, приходящие ему в смс-сообщениях.

После этого звонивший сообщил, что деньги переведены на счет банка, и попросил дождаться звонка от сотрудников финансовой организации, чтобы подтвердить эту операцию. Не дожидаясь звонка, потерпевший самостоятельно позвонил в банк и выяснил, что с его карты похищено 464 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с банковского счета»). В настоящий момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого.

Пожар в «Останкино»

В Москве в телецентре «Останкино» в среду вечером произошел пожар. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В 19:53 возгорание было полностью ликвидировано на площади 5 кв.м. Информации о пострадавших не поступало», - сообщили пресс-службе столичного МЧС.

В ведомстве также опровергли информацию о том, что из здания были эвакуированы люди.

Взрыв в Иране

При взрыве на юго-востоке Ирана погиб 41 военный Корпуса стражей исламской революции. Как сообщают РИА Новости, еще 20 человек получили ранения, на автобус напали террористы.

Позднее ответственность за взрыв взяла на себя суннитская экстремистская группировка «Джейш аль-Адль» (запрещена в России).

Как пишет «Интерфакс», взрыв, предположительно, устроил террорист-смертник. Террорист привел в действие взрывное устройство, установленное на грузовике, когда мимо него проезжал автобус.

08:00, 14 февраля, 2019
Диана Ворончихина
353
0
#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#пожары\n#происшествие

 

 

 


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