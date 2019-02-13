Видеообзор интересных событий дня в республике.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили обзор самых важных событий дня, которые произошли в Удмуртии 13 февраля.

Удмуртия в минуту: похищенный бензин и ремонт соцобъектов Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-13.

Полицейский бензин

В Удмуртии задержали владельца АЗС, похищавшего бензин сотрудников регионального МВД. Согласно госконтрактам, которые предприниматель заключал с ведомством, он принимал топливо на хранение. Однако незаконно похищал бензин и разбавлял его. Подозреваемого заключили под стражу.

Программа ремонта

Около 3 млрд рублей необходимо Удмуртии на ремонт школ, детсадов и больниц. Средства на восстановление поступят после продажи «Ижевских электрических сетей» и других объектов собственности. Подробнее о программе ремонта читайте в интервью исполняющего обязанности министра строительства Удмуртии Дмитрия Сурнина.

Госдолг

Госдолг Удмуртии вырос на 3,5 млрд рублей. На первое февраля он составил более 50 млрд рублей, большая часть из которого – сумма займов из федерального бюджета. Как сообщает республиканский Минфин, задолженность возросла из-за кредита, который Удмуртия взяла на исполнение социальных обязательств, в том числе выплату зарплат бюджетникам.

Разлив нефти

В Игринском районе 13 февраля из-за порыва внутрипромыслового напорного нефтепровода произошел разлив нефти. Инцидент случился на Чутырском месторождении. В настоящее время идут работы по ликвидации загрязнения. Надзорные органы проводят проверку.