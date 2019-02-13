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Глава МЧС Удмуртии заявил о необходимости 60 пляжей в республике

09:00, 13 февраля, 2019
Дарья Саушина
09:00, 13 февраля, 2019
Дарья Саушина
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#МЧС\n#безопасность\n#Удмуртия\n#пляжи
Фото: @arzik2
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В прошлом году в регионе официально были открыты всего 12 мест отдыха.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии должны работать порядка 60 пляжей – по два в каждом муниципальном образовании. Об этом на выездном заседании постоянной комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета заявил начальник ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин. Как пишут izvestiaur.ru, в 2018 году в регионе открыли всего 12 мест отдыха из запланированных 17.

В прошлом году за время купального сезона в Удмуртии погибли 46 человек, среди них 7 детей. По данным спасателей, за последние пять лет на воде погибли 26 несовершеннолетних.

По мнению начальника отдела безопасности людей на водных объектах Сергея Косых, эти цифры являются следствием отсутствия средств в бюджетах муниципальных образований, полной доступности стихийно созданных мест купания, отсутствия наказания за нарушение правил охраны жизни людей на воде и отсутствия контроля за летним отдыхом детей.

«В прошлые годы из республиканского бюджета муниципалитетам предоставлялись субсидии для укомплектования спасательных постов в местах массового отдыха населения на воде, что в определенной мере позволяло снижать количество происшествий в среднем на 10%. В 2018 году предоставление субсидий в этом направлении прекращено, так как обеспечение данных мероприятий федеральным законом полностью возложено на МО. Администрации ограничиваются выставлением аншлагов о запрете купания. Финансирование либо мизерное, либо вообще отсутствует», - отметил Сергей Косых.

 Петр Фомин добавил: «Сегодня должно быть 60 пляжей по всей республике, то есть по 2 пляжа как минимум в районе. Для этого все условия созданы. Необходимые средства мы подсчитали: не более 15 миллионов рублей, то есть по 500 тысяч рублей каждому району. Это не такие большие деньги – мы теряем больше, когда гибнут люди, особенно дети».

Депутаты Госсовета Удмуртии планируют рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств на обеспечение безопасности жителей на воде.

09:00, 13 февраля, 2019
Дарья Саушина
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#МЧС\n#безопасность\n#Удмуртия\n#пляжи

 

 

 


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