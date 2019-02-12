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Удмуртия в минуту: мировое соглашение Задорожного и перерасчет за мусор

18:00, 12 февраля, 2019
18:00, 12 февраля, 2019
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Фото: ИА "Сусанин"
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Видеообзор самых важных и интересных событий региона.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции подготовили обзор самых важных и интересных событий региона, которые произошли во вторник, 12 февраля.

Удмуртия в минуту: мировое соглашение Задорожного и перерасчет за мусор

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-12.

Мировое соглашение с Задорожным:

Бывший замглавы администрации Ижевска Сергей Задорожный заключил мировое соглашение с главой города Олегом Бекмеметьевым. Спор был связан с увольнением Задорожного. Он покинул свой пост в октябре прошлого года. В итоге администрация выплатит пострадавшему более 550 тыс рублей за время вынужденного прогула. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.

Перерасчет за вывоз ТКО:

Жителям Удмуртии объяснили, как получить перерасчет за вывоз мусора. Прежде всего необходимо обратиться с заявлением в Энергосбыт, управляющую компанию или ТСЖ и предоставить необходимые документы. Скорректировать оплату можно в случае, если количество живущих в доме изменилось или кто-то из прописанных долгое время не проживал в квартире.

Переработка вторсырья:

Удмуртия ведет переговоры с Минприроды о появлении пиролизной установки в республике для уничтожения вторсырья. Сейчас все зависит от того, какую сумму получит регион из казны. В случае, если федерация выделит 120 млн, то установка появится в Глазове или Ижевске. Однако проект могут заменить возведением установки по переработке шин. Его стоимость составляет 20 млн рублей.

Погода в Удмуртии:

В среду, 13 февраля, в Удмуртии ожидается погода без осадков, днем столбики термометров опустятся до -9 градусов. В ночь со среды на четверг порывы ветра составят до 14 метров в секунду, прогнозируется слабая метель, на дорогах заносы и накаты. В пятницу и четверг в Удмуртии потеплеет до -2, -7 градусов по Цельсию.

18:00, 12 февраля, 2019
904
0
#Администрация Ижевска\n#общество\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#мусор\n#погода в Удмуртии\n#деньги\n#финансы и деньги\n#погода в Ижевске\n#регоператор

 

 

 


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