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Удмуртия ведет переговоры с Минприроды о появлении пиролизной установки в республике

16:10, 12 февраля, 2019
Георгий Поветкин
16:10, 12 февраля, 2019
Георгий Поветкин
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#Ижевск\n#экология\n#Удмуртия\n#природа\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: globalbeston.ru
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Рассматривается два места ее возможного размещения.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия ведет переговоры с Минприроды России о возможном появлении пиролизной установки в республике. Как рассказал журналистам руководитель профильного регионального ведомства Денис Удалов, рассматривается два места ее возможного размещения.

«Нам по национальному проекту предусмотрено предоставление соответствующей субсидии на установку по переработке шин. Сейчас мы с министерством отрабатываем, какое это будет мероприятие, связанное с переработкой только шин или это будет пиролизная система, которая может перерабатывать более обширную линейку вторичного сырья», - рассказал Денис Удалов.

По его словам, сейчас все зависит от суммы, которую федерация предоставит Удмуртии в рамках проекта «Экология». Стоимость установки по переработке шин – 20 млн рублей, пиролизная установка обойдется казне в 120 млн.

«Это полностью федеральная субсидия в рамках проекта «Экология». У нас две площадки для возможного размещения - Глазов и Ижевск», - уточнил министр природных ресурсов Удмуртии Денис Удалов.

16:10, 12 февраля, 2019
Георгий Поветкин
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#Ижевск\n#экология\n#Удмуртия\n#природа\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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