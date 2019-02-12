Удмуртия ведет переговоры с Минприроды о появлении пиролизной установки в республике

Рассматривается два места ее возможного размещения.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия ведет переговоры с Минприроды России о возможном появлении пиролизной установки в республике. Как рассказал журналистам руководитель профильного регионального ведомства Денис Удалов, рассматривается два места ее возможного размещения.

«Нам по национальному проекту предусмотрено предоставление соответствующей субсидии на установку по переработке шин. Сейчас мы с министерством отрабатываем, какое это будет мероприятие, связанное с переработкой только шин или это будет пиролизная система, которая может перерабатывать более обширную линейку вторичного сырья», - рассказал Денис Удалов.

По его словам, сейчас все зависит от суммы, которую федерация предоставит Удмуртии в рамках проекта «Экология». Стоимость установки по переработке шин – 20 млн рублей, пиролизная установка обойдется казне в 120 млн.

«Это полностью федеральная субсидия в рамках проекта «Экология». У нас две площадки для возможного размещения - Глазов и Ижевск», - уточнил министр природных ресурсов Удмуртии Денис Удалов.