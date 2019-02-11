Победа Елизаветы Туктамышевой на международном турнире и название нового «Терминатора»: что произошло минувшей ночью

Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре понедельник, 11 февраля, и мы начинаем новую неделю с традиционного утреннего обзора.

Туктамышева первая

Уроженка Удмуртии фигуристка Елизавета Туктамышева стала первой на международном турнире Dragon Trophy в Словении. Об этом сообщает sport24.ru.

В произвольной программе спортсменка исполнила тройной аксель с недокрутом, а также сделала «бабочку» на тройном лутце. В короткой программе она упала с тройного акселя.

Туктамышева стала лучшей в обоих видах программы — 188,11 балла в сумме. Второе место заняла россиянка Анастасия Гулякова (164,43), третье — итальянка Марина Пиредда (159,10).

Из Ирака в Россию

57 российских детей удалось вывести из Ирака. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство иностранных дел России.

В воскресенье из Ирака была эвакуирована вторая группа детей, находившихся со своими матерями в багдадской тюрьме «Расафа».

«Выражаем глубокую признательность представителям иракских властей за их оперативное содействие в решении вопросов, связанных с оформлением всех необходимых документов для организации эвакуации детей в Российскую Федерацию. Рассчитываем на дальнейшее плотное сотрудничество с нашими иракскими партнерами», - говорится в сообщении.

По информации МИД РФ, в Ираке в 2018 году находились 115 российских детей, матери которых содержатся в тюрьме в Багдаде.

Новый «Терминатор»

Режиссер и автор двух первых частей франшизы о Терминаторе Джеймс Кэмерон раскрыл название нового фильма. Об этом пишет «Газета.ru».

Рабочим названием новой части стало – «Терминатор: Темная судьба». Над картиной работает режиссер «Дэдпула» Тим Миллер при сотрудничестве в Кэмероном.

Премьера запланирована на 31 октября 2019 года.

Кроссовки, изменяющие вес

Google ищет разработчиков, которые смогут создать кроссовки, которые меняют вес. Как сообщают «Известия», специалисты компании уже представляли прототип обуви инвесторам.

В обувь предлагается встраивать датчики для контроля за движением и весом пользователя. Кроме того, кроссовки смогут отслеживать падения человека.

Отмечается, что эти кроссовки могут иметь широкий спектр использования, связанного со здоровьем. Например, внезапное увеличение веса может быть признаком сердечной недостаточности. Учет падений может быть особенно полезен для пожилых людей.