Представителям старшего поколения разобраться с новыми технологиями помогут волонтеры.

Ижевск. Удмуртия. Аналоговое телевещание отключат в Удмуртии в апреле. Однако вещание местных каналов в аналоговом формате продолжится, сообщает пресс-служба Полпреда президента в ПФО.

Полномочный представитель Президента России в Поволжье Игорь Комаров отметил, что что процесс перехода на цифровое телевидение должен проходить аккуратно и постепенно, чтобы ни для кого не стало неожиданным. Для этого в ПФО ведется активная разъяснительная работа.

Телезрителям нужно проверить, что они сейчас смотрят — «аналог» или «цифру». Если рядом с логотипом есть буква «А», значит, это аналоговое телевидение и необходимо настроить телевизор на прием «цифры».

«Современные телевизоры, выпущенные после 2013 года, по умолчанию поддерживают цифровой стандарт DVB-T2. К такому ТВ нужна обычная дециметровая антенна», - отмечается в сообщении.

К телевизорам предыдущего поколения необходимо дополнительно подключить цифровую приставку с поддержкой DVB-T2. Представителям старшего поколения разобраться помогут волонтеры. Кроме того, в большинстве регионов Поволжья социально незащищенным категориям граждан будет оказываться материальная помощь для приобретения оборудования приема цифрового сигнала.

Напомним, в республике запустили уже 20 бесплатных цифровых каналов.