play
pause
  • $ 66.06 ↑
  • € 74.9 ↓

Аналоговое телевещание отключат в Удмуртии в апреле

16:46, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
16:46, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
94
0
#Ижевск\n#телевидение\n#Удмуртия\n#новые технологии
Фото: Pixabay
94
0

Представителям старшего поколения разобраться с новыми технологиями помогут волонтеры.

Ижевск. Удмуртия. Аналоговое телевещание отключат в Удмуртии в апреле. Однако вещание местных каналов в аналоговом формате продолжится, сообщает пресс-служба Полпреда президента в ПФО.

Полномочный представитель Президента России в Поволжье Игорь Комаров отметил, что что процесс перехода на цифровое телевидение должен проходить аккуратно и постепенно, чтобы ни для кого не стало неожиданным. Для этого в ПФО ведется активная разъяснительная работа.

Телезрителям нужно проверить, что они сейчас смотрят — «аналог» или «цифру». Если рядом с логотипом есть буква «А», значит, это аналоговое телевидение и необходимо настроить телевизор на прием «цифры».

«Современные телевизоры, выпущенные после 2013 года, по умолчанию поддерживают цифровой стандарт DVB-T2. К такому ТВ нужна обычная дециметровая антенна», - отмечается в сообщении.

К телевизорам предыдущего поколения необходимо дополнительно подключить цифровую приставку с поддержкой DVB-T2. Представителям старшего поколения разобраться помогут волонтеры. Кроме того, в большинстве регионов Поволжья социально незащищенным категориям граждан будет оказываться материальная помощь для приобретения оборудования приема цифрового сигнала.

Напомним, в республике запустили уже 20 бесплатных цифровых каналов.

16:46, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
94
0
#Ижевск\n#телевидение\n#Удмуртия\n#новые технологии

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Рэпер Децл умер после концерта в Ижевске

09:19, 03 февраля, 2019
6376

Следователи начали проверку по факту смерти Децла в Ижевске

4303
11:29, 03 февраля, 2019

Не сошлись во взглядах: Алексей Воронцов покинул агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртии

3847
13:30, 06 февраля, 2019

Ближайшая ночь в Удмуртии станет одной из самых морозных

3172
12:15, 04 февраля, 2019

Четыре человека погибли на трассе в Удмуртии 2 февраля

2590
12:50, 04 февраля, 2019

Суслик помог марийским археологам найти клад Золотой Орды

10:20, 07 февраля, 2019
4869

20 детей пострадали в ДТП с автобусов в Калужской области

1305
12:26, 03 февраля, 2019

Москва выдала кредит Кубе в 38 млн евро на приобретение российской военной техники

1138
09:59, 06 февраля, 2019

Прокуратура начала проверку по факту избиения учителем ребенка в школе Санкт-Петербурга

1100
10:39, 03 февраля, 2019

Ударился в ванной 6 раз: в Подольске возбудили дело после смерти ребенка в приемной семье

1036
15:40, 06 февраля, 2019

Эксперт рассказал о состоянии автомобиля Tesla в космосе

19:00, 06 февраля, 2019
2061

Редкий суматранский тигр насмерть загрыз свою невесту в зоопарке Лондона

1969
14:50, 09 февраля, 2019

В метро Вашингтона прогремел взрыв

1381
09:22, 06 февраля, 2019

В Малайзии задержали туристов из России, жонглировавших ребенком

938
15:46, 05 февраля, 2019

Житель Канады выиграл в лотерею 20,3 млн долларов

817
18:00, 03 февраля, 2019