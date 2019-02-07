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Удмуртия в минуту: перезагрузка «Гербера» и проверка водителей

16:50, 07 февраля, 2019
16:50, 07 февраля, 2019
193
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#дети\n#здоровье\n#судебные приставы\n#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Гербер\n#авария\n#Удмуртия\n#школа\n#долги\n#праздники\n#карантин
Фото: ИА "Сусанин"
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Видеообзор самых важных и интересных событий минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подготовили видеообзор самых важных и интересных событий минувшего дня, которые произошли в Удмуртии.

Удмуртия в минуту: перезагрузка "Гербера" и проверка водителей

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-07.

Перезагрузка «Гербера»

Удмуртский праздник «Гербер» нуждается в перезагрузке. Так считает министр национальной политики республики Лариса Буранова. По ее словам, изменения необходимы всем национальным праздникам региона.

Проверки водителей:

Водителей Ижевска проверят на состояние алкогольного опьянения и другие правонарушения. На дорогах города 8 февраля пройдет профилактическая акция «Нетрезвый водитель».

Карантин в школах:

В Воткинске закрыли на карантин школу №10. Вынужденные каникулы продлятся в учреждении с 7 по 9 февраля. Также в городе закрыты 15 классов и 18 групп в детсадах.

Долги перед ребенком:

Жителя Глазовского района осудили за неуплату алиментов. Мужчина без уважительных причин неоднократно не выплачивал деньги. Он задолжал ребенку около 282 тыс. рублей.

Смертельное ДТП:

Отлетевшее колесо спровоцировало смертельное ДТП в Удмуртии. Авария произошла в Игринском районе республики. В результате происшествия погибла 24-летняя женщина.

16:50, 07 февраля, 2019
193
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#дети\n#здоровье\n#судебные приставы\n#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Гербер\n#авария\n#Удмуртия\n#школа\n#долги\n#праздники\n#карантин

 

 

 


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