Нетрезвый водитель: автомобилистов Ижевска проверят на алкогольное опьянение

Профилактическое мероприятие пройдет 8 февраля.





Ижевск. Удмуртия. Водителей Ижевска проверят на состояние алкогольного опьянения и другие правонарушения. На дорогах города 8 февраля пройдет профилактическая акция «Нетрезвый водитель», сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к мероприятию, поскольку оно направлено на обеспечение безопасности дорожного движения.

Отметим, с начала года в Ижевске сотрудники выявили более 250 пьяных водителей. 39 автомобилистов сели за руль пьяными повторно. В настоящее время решается вопрос о привлечении их к ответственности по статье 264.1 УК России («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному законодательству»).