Видеообзор самых важных и интересных событий минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции подготовили видеообзор, в котором рассказывается о самых интересных событиях среды, 7 февраля.

Удмуртия в минуту: увольнение Воронцова и непогода в республике Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-06.

Увольнение Воронцова:

Алексей Воронцов покинул пост руководителя агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии. По его словам, он не сошелся во взглядах с главой республики. Указ об увольнении вышел в среду, 6 февраля.

Карантин в школах:

Четыре школы Удмуртии закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Речь идет о трех учреждениях в Ижевске и одном в Селтинском районе. Также в республике закрыты 58 групп в детсадах.

Непогода в республике:

Жителей Удмуртии вновь предупредили о снегопадах и снежных заносах на дорогах. Непогода ожидается в четверг, 7 февраля. Автолюбителей попросили воздержаться от загородных поездок.

Продление ареста:

В Ижевске бывшему председателю Общественной палаты Людмиле Гуляшиновой продлили срок домашнего ареста. Женщину обвиняют в крупном мошенничестве. Она руководила финансовой компанией «Гид».

Прививка от кори:

Около 2 тыс детей в Удмуртии не привиты от кори. причиной являются медотводы и отказы родителей. Вирусное заболевание поражает центральную нервную систему и может вызвать различные осложнения.