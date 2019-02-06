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Многомиллионная должница из Ижевска, космическое право и рост заболеваемости раком кожи: что произошло минувшей ночью

08:00, 06 февраля, 2019
Анна Торхова
08:00, 06 февраля, 2019
Анна Торхова
574
0
#Ижевск\n#космос\n#животные\n#журналисты\n#Удмуртия\n#юристы\n#долги\n#деньги\n#Луна\n#солнце\n#карантин\n#рак\n#загар
Фото: pixabay.com
574
0

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре среда, 6 февраля. Новый день начинаем с обзора новостей.

Многомиллионная должница

Жительница Ижевска задолжала 28 млн рублей. Как сообщает Управление ФССП по Удмуртии, заведено розыскное дело, в рамках которого установлено, что женщина 3 раза меняла фамилию.

Выйдя замуж, злоумышленница сменила фамилию. На это имя в Первомайском отделе судебных приставов возбуждено 5 исполнительных производств на сумму более 8 млн рублей.

Затем женщина снова сменила фамилию и прописку на Санкт-Петербург. На новое имя долг достигает 5 млн рублей.

Очередная смена фамилии и новое исполнительное производство возбуждено на сумму 15,5 млн рублей.

О смене фамилий удалось узнать в рамках розыскного дела.

В аэропорту Шереметьево от злоумышленницы потребовали объяснение и запретили выезд из страны.

Карантин

В селе Петропавловское в Увинском районе Удмуртии, а также селе Пазяльское в Можгинском районе ввели карантин по бешенству. Об этом сообщается в распоряжениях, опубликованных на сайте главы и правительства Удмуртской Республики.

На период карантина запрещено вывозить кошек и собак за пределы пункта, торговать ими, отлавливать диких животных.

Космическое право

России необходимы юристы по космическому праву. Об этом говорится в решении «Роскосмоса» и Российской академии наук, пишут РИА «Новости».

Специалисты будут отстаивать интересы России в случае территориальных споров на Луне. Отмечается, что на сегодняшний день предприниматели уже пытаются торговать участками на Луне.

Обучением космическому праву займутся в профильных вузах: РУДН, МГУ и других.

Рак кожи

Онкологи сообщили о росте за последние 10 лет заболеваемости раком кожи в России. Об этом пишут «Известия».

Развитие меланомы связано с тем, что россияне стали чаще ездить на юг и загорать. Главный фактор, который влияет на появление рака – солнечные ожоги.

Также онкологи подчеркивают, что даже однократное посещение солярия увеличивает риск развития рака в несколько раз.

Смерть корреспондента

В Москве на 42-м году жизни скончался корреспондент НТВ Юрий Кучинский. Как сообщается на сайте телеканала, мужчина не дожил до своего дня рождения неделю.

В телевидение Кучинский пришел 20 лет назад. Работу корреспондентом на НТВ начал в 2007 году.

Отмечается, что у него был особый и всегда узнаваемый стиль сюжетов.

О причинах смерти не уточняется.

08:00, 06 февраля, 2019
Анна Торхова
574
0
#Ижевск\n#космос\n#животные\n#журналисты\n#Удмуртия\n#юристы\n#долги\n#деньги\n#Луна\n#солнце\n#карантин\n#рак\n#загар

 

 

 


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