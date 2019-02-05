Удмуртия в минуту: визит Александра Поветкина и светофор на Удмуртской

Видеообзор самых важных и интересных событий минувшего дня.
Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции подготовили видеообзор самых важных и интересных событий, произошедших в Удмуртии.
Удмуртия в минуту: визит Поветкина и светофор на Удмуртской
Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-05.
Визит Поветкина:
Российский боксер Александр Поветкин посетил Ижевск. В столице Удмуртии чемпион мира открыл спортивный зал, встретился с юными спортсменами и их наставниками. Новой спортивной инфраструктурой Поветкин остался доволен.
Светофор на Удмуртской:
Дополнительные секции светофора на улице Удмуртской в Ижевске появятся к четвергу. Они будут регулировать правый поворот на перекрестке с улицей 10 лет Октября. Ранее светофор работал в тестовом режиме.
Реконструкция площади:
Власти Ижевска изменят проект реконструкции Центральной площади. На это бюджет города потратит до 6 млн рублей. Соответствующую документацию разместили на сайте Госзакупок.
Удмуртия по-взрослому:
На страницах «Сусанина» вышел очередной выпуск проекта «Удмуртия по-взрослому». Съемочная группа информагентства побывала на водоразделе Камы и Вятки - в деревне Кулига.
Новая работа:
Экс-министр строительства Удмуртии Иван Ястреб нашел новое место работы. В конце января он возглавил производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства Удмуртии.