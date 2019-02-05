Удмуртия 18+: еще до Гражданской войны староверы Кулиги восстали против «красных»

Как жили, воевали и умирали старообрядцы Кулиги сто лет назад в проекте информагентства «Сусанин» «Удмуртия по-взрослому».

Кез. Удмуртия. Приезд в Кулигу и посещение краеведческого музея «Истоки» перевернуло представление корреспондентов информационного агентства «Сусанин» о быте и обычаях православных старого обряда. Сами термины «даниловцы», «поморцы», «беспоповцы» слышать в обыденной жизни случается не часто. Но только приехав в Кулигу можно в полной мере ощутить, насколько это люди других понятий, уникального языка, иных привычек.

Когда в 1918 году в Удмуртии победила Советская власть, беспоповцы не пытались сопротивляться. Но после нескольких месяцев грабежей и насилия со стороны советских органов началось восстание в Сепыче (теперь – Пермский край). Многие родные и близкие восставших, такие же беспоповцы в Кулиге, поддержали это выступление. В итоге над «красными» жестоко расправились, а через пару суток восставших расстреливали уже подразделения Красной армии. В итоге только по официальным данным более сотни убитых и запытанных с обеих сторон.

Восстание в селе Сепыч 1918 года Рано утром 18 августа руководитель подпольной организации Иван Лобашев рассылает по волости группы агитаторов из 3-4 человек, которые должны были организовать собрания крестьян в близлежащих деревнях. Их задачей было собрать от каждого крестьянского общества по 60-70 человек на помощь восставшим, чтобы сформировать отряд общей численностью в 1000 человек.

Местные связывают с теми событиями странные вещи, что происходят в Кулиге. Сторожилы говорят, что время от времени видят в тумане конных, вооруженных винтовками и шашками, людей, которые едут неведомо откуда и неведомо куда. Сами удмурты, живущие окрест, на этом месте никогда не селились. По их преданиям, на водоразделе Камы и Вятки, где стоит Кулига, есть большая вероятность повстречать духов, которые могут оказаться совсем не добрыми.

Исток Камы и старожилы Кулиги сто лет назад и сегодня Когда в 1918 году в Удмуртии победила Советская власть, беспоповцы не пытались сопротивляться. Но после нескольких месяцев грабежей и насилия со стороны советских органов, началось восстание в Сепыче (теперь - Пермский край). Многие родные и близкие восставших, такие же беспоповцы в Кулиге, поддержали это выступление.

Местная жительница Тамара Бузмакова предложила команде информагентства «Сусанин» попробовать уникальный напиток, томленку: «Жизнь это была у людей. Этим кормились, и пили, и хлеб на нем делали. По-нашему, это живые дрожжи. 10 дней, почти две недели его делают, прежде чем пить. Пророщенный овес, это фактически солод. Сушат его, мелют, потом добавляют. Но это очень процесс длительный, особенный». Делать томленку сложно, тяжело и долго. Хранится напиток только в замороженном виде. В итоге местные жители все чаще предпочитают напитки фабричного производства. Теперь томленку ставят в основном для туристов.

Посетив Кулигу, мы поняли, что тема старообрядцев в Удмуртии крайне интересна, необъятна и глубока. Похоже, что проект «Удмуртия по-взрослому» еще не раз вернется к беспоповцам севера Удмуртии.