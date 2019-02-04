Видеообзора самых интересных событий республики.
Ижевск. Удмуртия. Информационное агентство «Сусанин» подготовило свежий видеообзор самых интересных новостей минувшего дня.
Удмуртия в минуту: первое место "Сусанина" в медиарейтинге и самая холодная ночь
Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-04.
Вскрытие не показало
Вскрытие не смогло установить причину смерти Децла. По мнению экспертов, пока нельзя утверждать, что у рэпера был сердечный приступ. Напомним, что музыкант умер в ночь на 3 февраля после выступления на частной вечеринке в Ижевске.
Морозная ночь
Ближайшая ночь в Удмуртии станет одной из самых холодных за зиму. Столбики термометров опустятся до -30 градусов по Цельсию. Но уже во вторник ожидается потепление. Температура воздуха поднимется до -15..-20 градусов.
Школьные олимпиады
Олимпиада – это одно из многих испытаний, через которое проходят школьники. «Сусанин» попробовал разобраться в том, как пережить интеллектуальные первенства без последствий для детей и взрослых.
Судный день
Прокурор зачитал обвинение бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву. В чем подозревают экс-руководителя республики читайте в материале «Соловьев. Судный день».
Первые
Информагентство «Сусанин» стало самым цитируемым СМИ Удмуртии по итогам 2018 года. На второй строчке оказалось информагентство «Удмуртия». Третье место заняло Удминфо.