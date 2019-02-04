Видеообзора самых интересных событий республики.

Ижевск. Удмуртия. Информационное агентство «Сусанин» подготовило свежий видеообзор самых интересных новостей минувшего дня.

Удмуртия в минуту: первое место "Сусанина" в медиарейтинге и самая холодная ночь Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-04.

Вскрытие не показало

Вскрытие не смогло установить причину смерти Децла. По мнению экспертов, пока нельзя утверждать, что у рэпера был сердечный приступ. Напомним, что музыкант умер в ночь на 3 февраля после выступления на частной вечеринке в Ижевске.

Морозная ночь

Ближайшая ночь в Удмуртии станет одной из самых холодных за зиму. Столбики термометров опустятся до -30 градусов по Цельсию. Но уже во вторник ожидается потепление. Температура воздуха поднимется до -15..-20 градусов.

Школьные олимпиады

Олимпиада – это одно из многих испытаний, через которое проходят школьники. «Сусанин» попробовал разобраться в том, как пережить интеллектуальные первенства без последствий для детей и взрослых.

Судный день

Прокурор зачитал обвинение бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву. В чем подозревают экс-руководителя республики читайте в материале «Соловьев. Судный день».

Первые

Информагентство «Сусанин» стало самым цитируемым СМИ Удмуртии по итогам 2018 года. На второй строчке оказалось информагентство «Удмуртия». Третье место заняло Удминфо.