play
pause
  • $ 65.59 ↓
  • € 75.06 ↓

Удмуртия в минуту: первое место «Сусанина» в медиарейтинге и самая холодная ночь

18:00, 04 февраля, 2019
Диана Ворончихина
18:00, 04 февраля, 2019
Диана Ворончихина
228
0
#образование\n#общество\n#СМИ\n#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
Фото: susanin.news
228
0

Видеообзора самых интересных событий республики.

Ижевск. Удмуртия. Информационное агентство «Сусанин» подготовило свежий видеообзор самых интересных новостей минувшего дня.

Удмуртия в минуту: первое место "Сусанина" в медиарейтинге и самая холодная ночь

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-04.

Вскрытие не показало

Вскрытие не смогло установить причину смерти Децла. По мнению экспертов, пока нельзя утверждать, что у рэпера был сердечный приступ. Напомним, что музыкант умер в ночь на 3 февраля после выступления на частной вечеринке в Ижевске.

Морозная ночь

Ближайшая ночь в Удмуртии станет одной из самых холодных за зиму. Столбики термометров опустятся до -30 градусов по Цельсию. Но уже во вторник ожидается потепление. Температура воздуха поднимется до -15..-20 градусов.

Школьные олимпиады

Олимпиада – это одно из многих испытаний, через которое проходят школьники. «Сусанин» попробовал разобраться в том, как пережить интеллектуальные первенства без последствий для детей и взрослых.

Судный день

Прокурор зачитал обвинение бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву. В чем подозревают экс-руководителя республики читайте в материале «Соловьев. Судный день».

Первые

Информагентство «Сусанин» стало самым цитируемым СМИ Удмуртии по итогам 2018 года. На второй строчке оказалось информагентство «Удмуртия». Третье место заняло Удминфо.

18:00, 04 февраля, 2019
Диана Ворончихина
228
0
#образование\n#общество\n#СМИ\n#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Журналистка из Ижевска уехала за любовью в Коста-Рику и стала мамой «солнечного» мальчика

15:55, 30 января, 2019
6191

МВД России по Ижевску возглавил Фато Мгои

4311
12:23, 29 января, 2019

Рэпер Децл умер после концерта в Ижевске

3973
09:19, 03 февраля, 2019

Текстовая трансляция: прокурор зачитает обвинение по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева

3146
10:11, 30 января, 2019

Следователи начали проверку по факту смерти Децла в Ижевске

2645
11:29, 03 февраля, 2019

В России предложили не наказывать за «вынужденную» коррупцию

09:31, 29 января, 2019
1266

Генпрокуратура озвучила три основные версии гибели группы Дятлова

1242
13:48, 01 февраля, 2019

Россиянам могут дать возможность брать ипотечные каникулы

1023
13:53, 29 января, 2019

В Госдуме предупредили о риске отключения России от глобального интернета

986
14:52, 31 января, 2019

Перевозившего пассажиров на ковре нижегородца оштрафовали

910
13:45, 30 января, 2019

Момент прорыва дамбы в Бразилии, в результате которого погибли более 100 человек, попал на видео

11:59, 02 февраля, 2019
2951

Итальянцы собрали деньги для младенца, спасенного в Магнитогорске

1361
11:54, 31 января, 2019

Хибиба Нурмагомедова дисквалифицировали и оштрафовали на 500 тыс долларов

1069
09:24, 30 января, 2019

Обыски прошли в кабинете и доме мэра Риги Ушакова

1053
16:00, 30 января, 2019

Порошенко подаст заявку на вступление Украины в Евросоюз

940
19:00, 29 января, 2019