Жителям Удмуртии напомнили, как вести себя в мороз

В МЧС советуют не одеваться слишком тепло.

Ижевск. Удмуртия. В ГУ МЧС по Удмуртии напомнили, как жителям вести себя в морозы. В первую очередь, чтобы сохранить тепло, необходимо плотно питаться и активно двигаться, сообщили в ведомстве.

Не следует одеваться слишком тепло, так как в пути можно вспотеть, а после - простудиться.

При усталости, болезнях, травмах и истощении по возможности не стоит выходить на улицу.

Не отпускать детей на улицу без сопровождения взрослых.

Жителям советуют воздержаться от дальних поездок на автомобиле, а при необходимости воспользоваться общественным транспортом.

В мороз машину укомплектовать тросом и лопатой. Предусмотреть запас топлива и ГСМ. Водителями грузовиков – оснастить транспорт цепями противоскольжения.

Пешеходам переходить проезжую часть в установленных местах, подобрать нескользящую обувь с устойчивой, желательно ребристой или микропористой подошвой. Двигаться лучше подальше от дороги.

Тем, кто находится дома, советуют включить телевизоры, радио, чтобы следить за передаваемой для населения информацией.

Использовать электронагревательные приборы поочередно.

Закончить топить печь за два часа до сна.

Напомним, в ночь на 5 февраля на территории Удмуртии синоптики прогнозируют до -30 градусов Цельсия.