play
pause
  • $ 65.59 ↓
  • € 75.06 ↓

Жителям Удмуртии напомнили, как вести себя в мороз

16:57, 04 февраля, 2019
Анна Торхова
16:57, 04 февраля, 2019
Анна Торхова
374
0
#МЧС\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#морозы\n#холод\n#зима
374
0

В МЧС советуют не одеваться слишком тепло.

Ижевск. Удмуртия. В ГУ МЧС по Удмуртии напомнили, как жителям вести себя в морозы. В первую очередь, чтобы сохранить тепло, необходимо плотно питаться и активно двигаться, сообщили в ведомстве.

Не следует одеваться слишком тепло, так как в пути можно вспотеть, а после - простудиться.

При усталости, болезнях, травмах и истощении по возможности не стоит выходить на улицу.

Не отпускать детей на улицу без сопровождения взрослых.

Жителям советуют воздержаться от дальних поездок на автомобиле, а при необходимости воспользоваться общественным транспортом.

В мороз машину укомплектовать тросом и лопатой. Предусмотреть запас топлива и ГСМ. Водителями грузовиков – оснастить транспорт цепями противоскольжения.

Пешеходам переходить проезжую часть в установленных местах, подобрать нескользящую обувь с устойчивой, желательно ребристой или микропористой подошвой. Двигаться лучше подальше от дороги.

Тем, кто находится дома, советуют включить телевизоры, радио, чтобы следить за передаваемой для населения информацией.

Использовать электронагревательные приборы поочередно.

Закончить топить печь за два часа до сна.

Напомним, в ночь на 5 февраля на территории Удмуртии синоптики прогнозируют до -30 градусов Цельсия.

16:57, 04 февраля, 2019
Анна Торхова
374
0
#МЧС\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#морозы\n#холод\n#зима

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Журналистка из Ижевска уехала за любовью в Коста-Рику и стала мамой «солнечного» мальчика

15:55, 30 января, 2019
6191

МВД России по Ижевску возглавил Фато Мгои

4311
12:23, 29 января, 2019

Рэпер Децл умер после концерта в Ижевске

3973
09:19, 03 февраля, 2019

Текстовая трансляция: прокурор зачитает обвинение по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева

3146
10:11, 30 января, 2019

Следователи начали проверку по факту смерти Децла в Ижевске

2645
11:29, 03 февраля, 2019

В России предложили не наказывать за «вынужденную» коррупцию

09:31, 29 января, 2019
1266

Генпрокуратура озвучила три основные версии гибели группы Дятлова

1242
13:48, 01 февраля, 2019

Россиянам могут дать возможность брать ипотечные каникулы

1023
13:53, 29 января, 2019

В Госдуме предупредили о риске отключения России от глобального интернета

986
14:52, 31 января, 2019

Перевозившего пассажиров на ковре нижегородца оштрафовали

910
13:45, 30 января, 2019

Момент прорыва дамбы в Бразилии, в результате которого погибли более 100 человек, попал на видео

11:59, 02 февраля, 2019
2951

Итальянцы собрали деньги для младенца, спасенного в Магнитогорске

1361
11:54, 31 января, 2019

Хибиба Нурмагомедова дисквалифицировали и оштрафовали на 500 тыс долларов

1069
09:24, 30 января, 2019

Обыски прошли в кабинете и доме мэра Риги Ушакова

1053
16:00, 30 января, 2019

Порошенко подаст заявку на вступление Украины в Евросоюз

940
19:00, 29 января, 2019