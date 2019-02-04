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В Ижевске набирают добровольцев в народную дружину

08:30, 04 февраля, 2019
Диана Ворончихина
08:30, 04 февраля, 2019
Диана Ворончихина
302
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#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости
Фото: vk.com/auxiliarypolice
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В дружину могут вступить лица, достигшие 18 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявлен набор в ряды добровольной народной дружины. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 
«Добровольная народная дружина - общественное объединение, созданное с целью охраны общественного порядка», - говорится в сообщении. 
В народные дружины не могут быть приняты граждане: 
- несовершеннолетние; 
- имеющие неснятую или непогашенную судимость; 
- в отношении которых осуществляется уголовное преследование; 
- ранее осужденные за умышленные преступления; 
- включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 
- в отношении которых вступившим в законную силу решением суда установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности; 
- страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или алкоголизмом; 
- признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению суда, вступившему в законную силу; 
- подвергнутые неоднократно в течение года, предшествовавшего дню принятия в народную дружину, в судебном порядке административному наказанию за совершенные административные правонарушения; 
- имеющие гражданство (подданство) иностранного государства. 
В рамках работы дружины проводятся: 
- курс первоначальной подготовки в органах внутренних дел, включающий правовую подготовку, основы оказания первой медицинской помощи, инструктаж по правилам дорожного движения, занятия по самообороне;
- профилактические рейды вместе с полицией и т.д. 
 

 

08:30, 04 февраля, 2019
Диана Ворончихина
302
0
#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости

 

 

 


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