В Ижевске набирают добровольцев в народную дружину

В дружину могут вступить лица, достигшие 18 лет.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявлен набор в ряды добровольной народной дружины. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Добровольная народная дружина - общественное объединение, созданное с целью охраны общественного порядка», - говорится в сообщении.
В народные дружины не могут быть приняты граждане:
- несовершеннолетние;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость;
- в отношении которых осуществляется уголовное преследование;
- ранее осужденные за умышленные преступления;
- включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- в отношении которых вступившим в законную силу решением суда установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
- страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или алкоголизмом;
- признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению суда, вступившему в законную силу;
- подвергнутые неоднократно в течение года, предшествовавшего дню принятия в народную дружину, в судебном порядке административному наказанию за совершенные административные правонарушения;
- имеющие гражданство (подданство) иностранного государства.
В рамках работы дружины проводятся:
- курс первоначальной подготовки в органах внутренних дел, включающий правовую подготовку, основы оказания первой медицинской помощи, инструктаж по правилам дорожного движения, занятия по самообороне;
- профилактические рейды вместе с полицией и т.д.