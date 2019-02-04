В Ижевске набирают добровольцев в народную дружину

В дружину могут вступить лица, достигшие 18 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявлен набор в ряды добровольной народной дружины. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Добровольная народная дружина - общественное объединение, созданное с целью охраны общественного порядка», - говорится в сообщении.

В народные дружины не могут быть приняты граждане:

- несовершеннолетние;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость;

- в отношении которых осуществляется уголовное преследование;

- ранее осужденные за умышленные преступления;

- включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- в отношении которых вступившим в законную силу решением суда установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;

- страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или алкоголизмом;

- признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению суда, вступившему в законную силу;

- подвергнутые неоднократно в течение года, предшествовавшего дню принятия в народную дружину, в судебном порядке административному наказанию за совершенные административные правонарушения;

- имеющие гражданство (подданство) иностранного государства.

В рамках работы дружины проводятся:

- курс первоначальной подготовки в органах внутренних дел, включающий правовую подготовку, основы оказания первой медицинской помощи, инструктаж по правилам дорожного движения, занятия по самообороне;

- профилактические рейды вместе с полицией и т.д.