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Удмуртия в минуту: итоги недели

18:00, 01 февраля, 2019
18:00, 01 февраля, 2019
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#образование\n#спорт\n#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Михаил Калашников\n#Бураново\n#Удмуртия\n#школа\n#госуслуги\n#школы\n#деньги\n#финансы и деньги\n#Завьялово\n#суд
Фото: ИА "Сусанин"
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Видеообзор самых важных и интересных событий региона, которые произошло с 28 января по 1 февраля.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции подготовили для читателей видеообзор самых важных и интересных новостей минувшей рабочей недели.

Удмуртия в минуту: итоги недели

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-01.

Суд над Соловьевым:

Прокурор зачитал обвинение экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву. Гособвинитель подробно рассказал о том, где и при каких обстоятельствах, по версии следствия, брал взятки бывший губернатор. Сейчас адвокат Соловьева знакомится с материалами дела.

Сбой на Госуслугах:

В Удмуртии произошел сбой в работе регионального портала Госуслуг. В профильном министерстве это объяснили массовой отправкой заявлений на запись в первый класс. К утру жители республики отправили более 10 тысяч электронных заявлений.

Юбилей Калашникова:

Около 600 миллионов рублей планируют потратить на празднование юбилея Калашникова в Удмуртии. Треть средств должна выделить республика, остальные деньги поступят из федерального бюджета. В план включили более 90 мероприятий.

Деньги на приют:

Бабушки из Бураново ищут деньги на строительство в селе приюта для стариков. Участницам «Евровидения» необходимо около 1 млн рублей, чтобы закончить возведение здания. По планам оно должно быть двухэтажным.

Собеседование в школе:

В Удмуртии впервые пройдет итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников. Успешное прохождение испытания станет условием допуска к государственной итоговой аттестации.

18:00, 01 февраля, 2019
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#образование\n#спорт\n#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Михаил Калашников\n#Бураново\n#Удмуртия\n#школа\n#госуслуги\n#школы\n#деньги\n#финансы и деньги\n#Завьялово\n#суд

 

 

 


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