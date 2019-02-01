Видеообзор самых важных и интересных событий региона, которые произошло с 28 января по 1 февраля.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции подготовили для читателей видеообзор самых важных и интересных новостей минувшей рабочей недели.

Удмуртия в минуту: итоги недели Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-01.

Суд над Соловьевым:

Прокурор зачитал обвинение экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву. Гособвинитель подробно рассказал о том, где и при каких обстоятельствах, по версии следствия, брал взятки бывший губернатор. Сейчас адвокат Соловьева знакомится с материалами дела.

Сбой на Госуслугах:

В Удмуртии произошел сбой в работе регионального портала Госуслуг. В профильном министерстве это объяснили массовой отправкой заявлений на запись в первый класс. К утру жители республики отправили более 10 тысяч электронных заявлений.

Юбилей Калашникова:

Около 600 миллионов рублей планируют потратить на празднование юбилея Калашникова в Удмуртии. Треть средств должна выделить республика, остальные деньги поступят из федерального бюджета. В план включили более 90 мероприятий.

Деньги на приют:

Бабушки из Бураново ищут деньги на строительство в селе приюта для стариков. Участницам «Евровидения» необходимо около 1 млн рублей, чтобы закончить возведение здания. По планам оно должно быть двухэтажным.

Собеседование в школе:

В Удмуртии впервые пройдет итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников. Успешное прохождение испытания станет условием допуска к государственной итоговой аттестации.