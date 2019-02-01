728 иностранцев выдворили из Удмуртии за последние семь лет

110 человек – за 2018 год и январь 2019 года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 2018 год и январь 2019 года выдворили 110 иностранцев без гражданства. Как сообщает пресс-служба УФССП по республике, 106 из них уехали за пределы России.

За последние 7 лет судебные приставы принудительно выдворили 728 иностранных граждан. Отметим, что ближайшие пункты таможенного контроля находятся в Нефтекамске, Казани и Уфе.

«Принудительное выдворение иностранных граждан за пределы Российской Федерации – это крайняя мера, к которой приводят нарушение миграционного режима, невыполнение вынесенных судом постановлений, игнорирование российского законодательства», - говорится в сообщении.