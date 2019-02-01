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728 иностранцев выдворили из Удмуртии за последние семь лет

16:00, 01 февраля, 2019
Диана Ворончихина
16:00, 01 февраля, 2019
Диана Ворончихина
141
0
#судебные приставы\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#иностранцы
Фото: pixabay.com
141
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110 человек – за 2018 год и январь 2019 года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 2018 год и январь 2019 года выдворили 110 иностранцев без гражданства. Как сообщает пресс-служба УФССП по республике, 106 из них уехали за пределы России.

За последние 7 лет судебные приставы принудительно выдворили 728 иностранных граждан. Отметим, что ближайшие пункты таможенного контроля находятся в Нефтекамске, Казани и Уфе.

«Принудительное выдворение иностранных граждан за пределы Российской Федерации – это крайняя мера, к которой приводят нарушение миграционного режима, невыполнение вынесенных судом постановлений, игнорирование российского законодательства», - говорится в сообщении.

Паспорт или выдворение

"Депортантом" может стать человек, который, например, отбыл назначенный российским судом срок за решеткой. Или совершивший уголовное преступление небольшой тяжести, за которое не присуждено реального наказания в соответствии с Уголовным кодексом. После этого министерство юстиции России вносит таких людей в список нежелательных мигрантов. Существуют более сложные случаи, когда страна не признает гражданина, некогда уехавшего в Россию.

16:00, 01 февраля, 2019
Диана Ворончихина
141
0
#судебные приставы\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#иностранцы

 

 

 


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