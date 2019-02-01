Новые автобусы школам Удмуртии, снижение цен на вывоз мусора в России и кавээнщик во главе президентского рейтинга Украины: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Утро пятницы, 1 февраля, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

«Волшебный школьный автобус»

В Удмуртии 12 сельским школам передали ключи от школьных автобусов ПАЗ различных модификаций. Как сообщила пресс-служба Минобрнауки республики, эти школьные автобусы — из второй партии автотранспорта, поставленного в Удмуртию в 2018 году за счёт средств федерального бюджета.

«В конце декабря 2018 года мы вручили школам Удмуртии 12 школьных автобусов различной модификации, неделю назад передали еще 9 автобусов, и сегодня у нас состоялась передача еще 12 школьных автобусов», — рассказал заместитель начальника Управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей Министерства образования и науки Удмуртии Владимир Архипов.

Автобусы передаются в собственность муниципальных образований Удмуртии для организации ежедневного подвоза школьников от места жительства до школы, если маршрут движения превышает расстояние пешей доступности.

Всего в 2018 году вместе с автобусами, переданными в школы в январе 2019 года за счёт республиканских и федеральных средств, парк школьных автобусов обновился на 45 единиц.

«Мусорная реформа»

Правительство России разработало комплекс мер, которые позволят снизить стоимость услуг по вывозу мусора до 30% для отдельных регионов страны. Об этом со ссылкой на Минприроды страны сообщили «Ведомости».

Речь идёт о запланированном внедрении раздельного сбора мусора в два разных контейнера, переходе на оплату по факту и субсидировании тарифов для некоторых регионов. В части из них уже предусмотрена компенсация местным операторам по утилизации отходов, если они снижают тарифы для населения. Для бедных и крупных регионов, где транспортные издержки существенны, рассматривается возможность дополнительного финансирования из федерального центра.

Напомним, в России с начала 2019 года стартовала реформа сбора бытового мусора, призванная снизить нагрузку на окружающую среду и привести к появлению нового рынка работы с отходами, ключевыми игроками которого будут региональные операторы полного цикла мусоропереработки.

На новую систему с начала года перешли 70 из 85 регионов России. Города федерального значения Москва, Санкт-Петербург и Севастополь получили возможность отложить реформу до 2022 года. К 2024 году государство хотело бы достичь утилизации 36% ТКО против нынешних 4%.

«Юмор и политика»

Комик Владимир Зеленский возглавил президентский рейтинг по итогам последних социальных опросов на Украине. Как передаёт RT, актёр обошёл недавнего фаворита аналогичных исследований Юлию Тимошенко.

Украинские эксперты отмечают, что у Порошенко есть повод для опасений: по их словам, за Зеленским стоят враждебные действующему президенту Украины силы, в том числе олигарх Игорь Коломойский.

Согласно исследованию группы «Рейтинг», за Зеленского готовы проголосовать 19% украинцев. На втором месте с небольшим отставанием находится Юлия Тимошенко с результатом в 18,2%. На стороне действующего президента Украины Петра Порошенко оказались 15,1% респондентов. Около 10% опрошенных высказались в пользу лидера «Оппозиционной платформы» Юрия Бойко. Остальные кандидаты набрали меньше 10% голосов.

Как отмечают эксперты, многие избиратели на Украине путают экранный образ Зеленского с реальным. Зеленский сыграл роль президента в сериале «Слуга народа» на телеканале «1+1».

«Команда Владимира Зеленского поступила очень грамотно. И теперь многие избиратели путают экранный образ с реальным. Кроме того, у него ещё одно преимущество перед другими лидерами президентской гонки: у общества высокий запрос на новые лица в политике, и Зеленский как нельзя лучше соответствует этому запросу», — сказал собеседник RT.

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.