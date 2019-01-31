Видеообзор самых важных и интересных событий региона.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции подготовили видеообзор самых важных и интересных событий региона, которые произошли в республике за день.

Удмуртия в минуту: суд над Соловьевым и строительство приюта в Бураново Uploaded by ИА Сусанин on 2019-01-31.

Суд над Соловьевым:

В четверг, 31 января, прокурор продолжил зачитывать обвинение экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву. Гособвинитель подробно рассказал о том, где и при каких обстоятельствах брал взятки бывший губернатор.

Строительство приюта:

Бабушки из Бураново ищут деньги на строительство в селе приюта для стариков. Участницам «Евровидения» необходимо около 1 млн рублей, чтобы закончить возведение здания. По планам оно должно быть двухэтажным.

Юбилей Калашникова:

Около 600 миллионов рублей планируют потратить на празднование юбилея Калашникова в Удмуртии. Треть средств должна выделить республика, остальные деньги поступят из федерального бюджета. В план включили более 90 мероприятий.

Продажа леса:

Удмуртия продала 85 тысяч кубометров леса через петербургскую товарно-сырьевую биржу. Республика смогла заработать на этом 105 млн рублей.

Отравление школьников:

Четверо школьников в Удмуртии отравились алкоголем за новогодние праздники. Среди попавших в больницу были ученики 4 класса. Один из них нашёл алкоголь дома, ещё один попросил незнакомого мужчину купить ему пиво в магазине.