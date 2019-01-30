Снег на крышах Ижевска, дисквалификация Хабиба Нурмагомедова и желание Мадуро о встрече с Трампом: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Утро среды, 30 января, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

«Снег башка упадёт»

Около 1 млн рублей штрафов заплатят управляющие компании Ижевска за несвоевременную уборку снега с крыш домов и дворовых территорий. Об этом рассказала начальник горотдела муниципальной милиции Марина Сандалова.

В этом сезоне муниципальной милицией по «зимним составам» были составлены 160 протоколов, из них 88 - за снежные навесы и сосульки, 72 - за несвоевременную очистку от снега проездов и тротуаров на придомовых территориях.

Напомним, что за непроведение работ по уборке территорий, объектов благоустройства, в том числе кровель, карнизов, водостоков и иных поверхностей от снега, сосулек, ледяных наростов предусмотрена административная ответственность. Это штраф на физических лиц - от 1 до 3 тыс. руб., на должностных лиц - от 5 до 10 тыс. руб., на юридических лиц от 15 до 80 тыс. руб.

При обнаружении фактов нарушения правил благоустройства Ижевска горожане могут сообщить об этом в управление муниципальной милиции по телефону 41-43-11.

«Политика навсегда»

Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала россиянина Хабиба Нурмагомедова на девять месяцев за то, что он устроил потасовку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC в США. Как передаёт спортивный портал РИА Новостей, дисквалификация Нурмагомедова может быть сокращена до шести месяцев, если он примет участие в кампании, направленной против издевательств.

Сам российский боец связал решение комиссии с политикой. «Политика навсегда», - написал он по-английски в своём Twitter.

Напомним, 6 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после окончания боя россиянин вступил в перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла непродолжительная драка. По итогам инцидента комиссия провела дисциплинарное расследование.

Кроме Нурмагомедова наказание получили два других участника потасовки: россияне Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов. Оба дисквалифицированы на один год и оштрафованы на 25 тыс. долларов. Дисквалификация всех фигурантов скандала отсчитывается с октября 2018 года.

Также комиссия запретила Конору Макгрегору участвовать в боях в течение шести месяцев. Помимо дисквалификации, Макгрегор оштрафован на 50 тыс. долларов.

«Латиноамериканские страсти»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в интервью РИА Новости, что считает маловероятной встречу с Дональдом Трампом в нынешних условиях: по его мнению, этого не даст сделать окружение американского президента.

«Сейчас я считаю, это сложно», - сказал Мадуро, отвечая на вопрос о возможной личной встрече. При этом венесуэльский президент заявил, что «готов говорить с Дональдом Трампом лично, на публике, в США, в Венесуэле, где он захочет, с любой повесткой дня, на любые темы».

«Более того: я уверен, если мы увидимся и поговорим, то будет совершенно другая история. Но думаю, что нам не позволят», - добавил Николас Мадуро.