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Госсовет Удмуртии доработает законопроект о поддержке пчеловодства

16:00, 27 января, 2019
16:00, 27 января, 2019
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#законопроект
Фото: pixabay (PollyDot)
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Представители отрасли считают, что на данный момент работа пчеловодов разрознена, так как не существует в том числе единой региональной политики развития.

Ижевск. Удмуртия. В Госсовете Удмуртии доработают законопроект о поддержке пчеловодства. Представители отрасли считают, что на данный момент деятельность пчеловодов разрознена, так как не существует в том числе единой региональной политики развития, сообщает пресс-служба республиканского заксобрания.

«Работа над законопроектом началась ещё в прошлом году в связи с многочисленными просьбами пчеловодов о создании единой системы государственного регулирования производства продукции пчеловодства», - говорится в сообщении на сайте Госсовета.

Известно, что в законопроекте авторы документа прописали механизмы регулирования и господдержки этого направления сельского хозяйства, мониторинга деятельности пчеловодов, обеспечения и защиты пчел, а также учли вопросы безопасности людей, проживающих в местностях, где находятся пасеки.

Пчеловоды считают, что принятие отдельного республиканского закона позволит также объединить все заинтересованные стороны: производителей, переработчиков и госорганы для развития отрасли, повышения конкурентоспособности удмуртских производителей мёда и правовой защиты пчеловодов.

На данный момент сложность состоит в том, что некоторые сферы регулирования закона находятся на стыке отраслей, так как в республике достаточно пасек расположено в лесных зонах.

«Также в законодательстве необходимо предусмотреть идентификацию ульев и пчелосемей, в их принадлежности конкретному пасечнику. Имеются и некоторые замечания к понятийному аппарату», - говорится в сообщении.

В ближайшее время проект закона рассмотрит постоянная комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды, которую возглавляет Владимир Варламов.

16:00, 27 января, 2019
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#законопроект

 

 

 


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