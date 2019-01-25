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В Удмуртии стартовал прием заявок на участие делегаций в «Республиканской масленице»

12:25, 25 января, 2019
Дмитрий Стрелков
12:25, 25 января, 2019
Дмитрий Стрелков
58
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#культура\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Масленица\n#Удмуртия\n#Дом дружбы народов\n#праздники
Фото: pixabay.com
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Традиционный русский праздник пройдёт в Сарапуле 10 марта.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовал приём заявок на участие делегаций в «Республиканской масленице». По информации сайта «Дома дружбы народов», традиционный русский праздник состоится 10 марта в Сарапуле.

Заявки принимают до 25 февраля на электронный адрес Общества русской культуры Удмуртии — ork_ur@mail.ru.

Отметим, что концепция празднования главной Масленицы Удмуртии соединяет в себе древние обычаи и многовековую историю Сарапула. Название концепции – «Русская Масленица в купеческом городе С.».

В программе праздника:

- Масленичное шествие, участниками которого станут делегации из районов и городов Удмуртии. Они пройдут красочным маршем по одной из главных улиц Сарапула — Советской и выйдут на Красную площадь, где организуют главную сцену праздника.

- Конкурс «Масленичное подворье», в котором будут представлены образцы декоративно-прикладного искусства и ремёсел, сувениры, предметы быта и атрибуты Масленицы.

- «Частушечный биатлон» — соревнование творческих людей, где до финала дойдут только самые артистичные авторы и самые оригинальные произведения на тему масленичных гуляний.

- На концертной площадке «Русская Масленица в купеческом городе С.» фольклорные коллективы представят зрителям богатство русского народного творчества.

Кроме того, масленичные гуляния украсят традиционные конкурсы и площадки: «Широкий разгуляй», «Тёщины вечёрки», «Золовкины посиделки». Не обойдут стороной и главную традицию праздника — сжигание чучела Масленицы.

12:25, 25 января, 2019
Дмитрий Стрелков
58
0
#культура\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Масленица\n#Удмуртия\n#Дом дружбы народов\n#праздники

 

 

 


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