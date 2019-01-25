Спасение замерзающего водителя в Удмуртии, выплаты для мам старше 30 лет и польза убаюкивания: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Последний рабочий день недели в Удмуртии обещает быть ветреным и снежным. Пятницу, 25 января, корреспонденты информагентства «Сусанин» встречают свежим обзором новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Спасение:

Инспекторы ДПС Удмуртии спасли замерзавшего за загородной трассе водителя. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, остановившуюся фуру дорожные полицейские заметили на 93 км трассы Елабуга – Пермь.

«В ходе беседы с водителем стало известно, что из-за сильного понижения температуры замерзло топливо в баке автомобиля, и вышел из строя топливный насос. Сотрудники полиции, напоив горячим чаем водителя и устранив неисправность, помогли завести двигатель», - отмечается в сообщении.

В Госавтоинспекции попросили водителей в морозы отказаться от загородных поездок.

«Уроки трезвости»:

В школах Удмуртии в 2019 году планируется провести «Уроки трезвости». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики со ссылкой на слова лидера «Трезвой России» Султана Хамзаева.

Занятия решено проводить в рамках Года здоровья.

«Это должны быть методически подготовленные занятия, с хорошим видеоконтентом, понятные и для детей, и для родителей. У нас рекомендации и материалы уже на 95 % готовы. Удмуртия станет первым регионом, где такая работа будет вестись системно», - сказал Хамзаев.

«Деньги не нужны»:

Интернет-пользователей возмутило высказывание спикера Новгородской областной думы Елены Писаревой о том, что мамам после 30 лет «деньги не нужны». Как пишет РенТВ, такое мнение женщина выразила в ходе обсуждения региональным парламентом закона о выплате 100 тысяч рублей при рождении первенца матерям в возрасте до 29 лет включительно.

«Почему 29 лет? <...> Уже после 30 лет женщина четко понимает, что там, наверно, уже и деньги не нужны, а нужен непосредственно тот малыш, которого она будет любить и очень ценить. Здесь уже приходит осознанность», - заявила Писарева.

После этого на сайте Новгородской областной думы появилась информация о доходах самого спикера. Выяснилось, что Писарева в 2017 году заработала 2,145 млн рублей. Помимо этого, женщина задекларировала квартиру площадью 84 кв метра.

Пользователи посчитали закон дискриминационным.

«Ну правильно, ребенок-то у женщины после 30 «рождается уже взрослым, с должностью и окладом согласно штатному расписанию», - посмеялись в комментариях.

Самая дорогая квартира:

Квартиру стоимостью 238 млн долларов продали в США. В такую сумму оценили пентхаус на Манхэттене в Нью-Йорке, пишет Росбалт.

При этом строительство 79-этажного небоскреба на Манхэттене еще не закончено. Площадь апартаментов достигает 2230 кв м.

Недвижимость приобрел основатель одного из инвестиционных фондов Кен Гриффин, который в 2015 году купил старинный особняк в Лондоне за 122 млн долларов и пентхаус в Майами за 60 млн долларов.

Ранее самой дорогой сделкой на рынке недвижимости США была покупка финансистом Барри Розенстайном дома в Ист-Хэмптоне на острове Лонг-Айленд за 137 млн долларов.

Польза убаюкивания:

Швейцарские ученые из Университета Лозанны доказали, что убаюкивание положительно влияет на сон. Как пишет Вечерняя Москва, дело в том, что мамины покачивания делают сон малышей крепче и продолжительней.

Исследователи провели специальный эксперимент, в котором участвовали как люди, так и мыши, который подтвердил их выводы.

Отметим, что до этого ученые не изучали влияние колебаний на других живых существ. Перед экспериментом у мышей удалили отолиты — известковые образования на поверхности клеток вестибулярного аппарата. В мозг им вживили мониторы. Для сна приготовили горизонтальную покачивающуюся платформу и раскачивали ее с определенной частотой.

Оказалось, что ритмичные колебания мышей с частотой 1 Герц помогали животным засыпать быстрее. За счет плавных колебаний стимулировалась работа их вестибулярного аппарата.

В итоге ученые сделать вывод, что отолиты играют ведущую роль в воздействии покачиваний на сон. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Current Biology.