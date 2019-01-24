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Налоговый режим для самозанятых в Удмуртии и сокращение населения России: что произошло минувшей ночью

08:00, 24 января, 2019
Ксения Чернова
08:00, 24 января, 2019
Ксения Чернова
571
0
#медицина\n#дети\n#спорт\n#налоги\n#демография\n#общество\n#Ижевск\n#Кизнер\n#США\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#новости\n#Картина дня
Фото: pixnio.com
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Морозы продолжают царить в Удмуртии. Одевайтесь теплее и не забудьте прочитать, о чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Налоговый режим для самозанятых:

Удмуртия будет настаивать на введение в регионе налогового режима для самозанятых. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Напомним, что республика не вошла в число субъектов, где налоговый режим самозанятых был внедрен с 1 января 2019 года. В четырех регионах, где такой режим ввели, новый статус получили уже 12 тыс. человек.

«Мы знаем, что с 1 июля дополнительно регионы будут включать в проект. Продолжаем работу в том направлении, чтобы налоговый режим самозанятых в республике был введен. Предлагаю вместе поработать над тем, чтобы мы были пятым регионом, который этот статус получит», — рассказал первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин.

Впервые:

В Ижевске впервые прошли соревнования по спортивному туризму в дисциплине лыжные дистанции. Они состоялись на базе школы №18, сообщает пресс-служба Ижевска.

На старт вышли 62 участника, в том числе из Казани. Теперь им предстоит отправитья в Сарапул на чемпионат Удмуртии по по спортивному туризму.

«Мертвая душа»:

В одном из детских садов Кизнерского района прокурорская проверка выявила «мертвую душу». Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, директор учреждения выплачивала зарплату сторожу, хотя сторожа в саду не было.

«Полученные таким образом денежные средства она использовала в личных целях», - говорится в сообщении.

Против женщины возбудили уголовное дело.

Нас стало меньше:

Население России стало сокращаться впервые за 10 лет. Как пишет Газета, Росстат сообщил, что на 1 января 2019 года в стране проживает 146,7 млн человек.

Это означает, что за 2018 год россиян стало меньше на 86,6 тыс. человек.

Ранее ООН прогнозировала, что к 2050 году численность населения страны снизится более чем на 11 млн — до 133 млн человек. Эксперты считают, что единственный шанс поправить демографию — иммиграция. Власти страны признали, что несмотря на все меры стимулирования естественного воспроизводства, смертность в России превысила рождаемость.

Нашли отца:

В США арестовали медбрата клиники, где забеременела и родила женщина в коме. Как пишет РенТВ, пациентка уже многие годы находится в вегетативном состоянии.

Как рассказал шеф полиции Аризоны Джери Уильямс, 36-летнего медбрата Натана Сазерленда обвинили в изнасиловании.

С помощью ДНК-теста правоохранители установили, что именно он является отцом рожденного пациенткой ребенка.

08:00, 24 января, 2019
Ксения Чернова
571
0
#медицина\n#дети\n#спорт\n#налоги\n#демография\n#общество\n#Ижевск\n#Кизнер\n#США\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#новости\n#Картина дня

 

 

 


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