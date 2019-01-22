Видеообзор самых важных событий региона.

Ижевск. Удмуртия. Журналисты «Сусанина» традиционно подготовили видеообзор самых важных и интересных событий региона.

Удмуртия в минуту: продажа алкоголя с 21 года и уничтожение борщевика Uploaded by ИА Сусанин on 2019-01-22.

Продажа алкоголя:

Удмуртия поддержала идею увеличить возраст продажи алкоголя до 21 года. Об этом рассказал руководитель региона Александр Бречалов. Ранее в Госсовете также заявляли о работе над подобными законопроектами.

Управление авиакомпанией:

ООО «Поможем» стало управляющей компанией «Ижавиа». Ранее авиаперевозчиком руководил Александр Синельников, который является гендиректором «Поможем».

Активисты против борщевика:

Активисты из Удмуртии присоединились к акции «Мороз против борщевика». Идея проекта заключается в том, что семена растения гибнут в земле, если их заморозить до температуры ниже -12 градусов.

Подстава на дороге:

Четверых жителей Удмуртии обвинили в организации подставных ДТП. Злоумышленники получили от страховых компаний более 1,2 млн рублей. Мужчины добровольно возместили ущерб в 600 тыс. рублей.

Коррупция в республике:

В Удмуртии выросло число коррупционных преступлений. К уголовной ответственности привлекли 227 должностных лиц, что в 2,2 раза больше, чем в прошлом году.