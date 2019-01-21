play
pause
  • $ 66.33 ↓
  • € 75.58 ↓

Благотворительная фотосессия прошла в зоопарке Удмуртии

12:05, 21 января, 2019
Дмитрий Стрелков
12:05, 21 января, 2019
Дмитрий Стрелков
135
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк\n#фотосъемка\n#благотворительность
Фото: Надежда Шоркина
135
0

Её героями стали актриса инклюзивного театра и замглавы администрации Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. Фотопроект «Особенная красота» прошёл в зоопарке Удмуртии. Как сообщила пресс-служба учреждения, в качестве героев фотосессии выступают известный в республике человек в дуэте с ребёнком с ограниченными возможностями здоровья.

«Эта фотосессия о радости жить в нашем городе и о надежде. Пока герои кормят кур в любимом зоопарке и примеряют, куда повесить скворечник весной. А потом прилетят птицы, и будет новая жизнь. Как и должно быть в хорошем городе, где живут хорошие люди», - написала идейный вдохновитель проекта руководитель центра социального продюсирования «Журавейник» Ольга Чиркова на своей странице Facebook

Героями фотосъёмок стали 15-летняя Наташа и и.о. замглавы администрации Ижевска Дмитрий Чистяков. Наталью называют солнечным ребёнком, она с трепетом относится к любому делу и очень любит животных. Запечатлела героев «зимней сказки» фотограф Надежда Шоркина.

«Наташа спортсменка (занималась боксом), актриса инклюзивного театра «Надежда» и фотокорреспондент. Последнее её увлечение и привело знакомству со вторым героем фотосессии. На городских праздниках, где Наташа всегда была с фотоаппаратом или телефоном, она видела на сцене или за кулисами человека, который говорил хорошие слова. А потом они встретились. Она учила его позировать для своих фотографий», - отметила Ольга Чиркова.

Также она рассказала «Сусанину», что герои фотосессий появляются спонтанно, их выбирают сами девочки, и предсказать, кто из известных граждан Удмуртии станет их партнёром на площадке, невозможно.

Напомним, раньше председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин также принял участие в благотворительной фотосессии, где его партнёром стала Любовь Сингатуллина.

12:05, 21 января, 2019
Дмитрий Стрелков
135
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк\n#фотосъемка\n#благотворительность

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Спасти Джефа: действия хозяина изможденной собаки в Ижевске проверит полиция

12:10, 18 января, 2019
4655

Неизвестные подожгли «BMW» на улице 40 лет Победы в Ижевске

3426
12:45, 17 января, 2019

Жительницу Удмуртии заподозрили в мошенничестве на 143 млн рублей

2911
14:20, 17 января, 2019

Пассажир «Киа» погибла в ДТП на трассе «Ижевск-Ува»

2628
09:55, 18 января, 2019

63 купели: где жители Удмуртии смогут искупаться на Крещение

2374
10:36, 14 января, 2019

В России придумали как сократить число взрывов газа в жилых домах

11:27, 14 января, 2019
2676

Приют с изможденными трупами собак обнаружили зоозащитники в Благовещенске

1275
13:17, 16 января, 2019

Эпизод «Маши и Медведя» попал в Книгу рекордов Гиннесса

1273
14:45, 18 января, 2019

В Ростовской области из-за взрыва газа частично обрушился жилой дом

1141
09:23, 14 января, 2019

Президент Сбербанка назвал единственный способ борьбы с коррупцией в России

1069
15:52, 16 января, 2019

Захватившие судно с россиянами на борту панамские пираты вышли на связь

18:23, 16 января, 2019
903

Не справившийся с управлением пилот направил самолет в жилой район под Тегераном

861
12:40, 14 января, 2019

Британский парламент не принял соглашение Мэй по Brexit

824
10:20, 16 января, 2019

Город в Нигерии захватили террористы «Исламского государства»

714
13:32, 15 января, 2019

В Нью-Йорке взорвали часть моста через Гудзон

705
15:01, 16 января, 2019