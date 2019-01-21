Благотворительная фотосессия прошла в зоопарке Удмуртии

Её героями стали актриса инклюзивного театра и замглавы администрации Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. Фотопроект «Особенная красота» прошёл в зоопарке Удмуртии. Как сообщила пресс-служба учреждения, в качестве героев фотосессии выступают известный в республике человек в дуэте с ребёнком с ограниченными возможностями здоровья.

«Эта фотосессия о радости жить в нашем городе и о надежде. Пока герои кормят кур в любимом зоопарке и примеряют, куда повесить скворечник весной. А потом прилетят птицы, и будет новая жизнь. Как и должно быть в хорошем городе, где живут хорошие люди», - написала идейный вдохновитель проекта руководитель центра социального продюсирования «Журавейник» Ольга Чиркова на своей странице Facebook.

Героями фотосъёмок стали 15-летняя Наташа и и.о. замглавы администрации Ижевска Дмитрий Чистяков. Наталью называют солнечным ребёнком, она с трепетом относится к любому делу и очень любит животных. Запечатлела героев «зимней сказки» фотограф Надежда Шоркина.

«Наташа спортсменка (занималась боксом), актриса инклюзивного театра «Надежда» и фотокорреспондент. Последнее её увлечение и привело знакомству со вторым героем фотосессии. На городских праздниках, где Наташа всегда была с фотоаппаратом или телефоном, она видела на сцене или за кулисами человека, который говорил хорошие слова. А потом они встретились. Она учила его позировать для своих фотографий», - отметила Ольга Чиркова.

Также она рассказала «Сусанину», что герои фотосессий появляются спонтанно, их выбирают сами девочки, и предсказать, кто из известных граждан Удмуртии станет их партнёром на площадке, невозможно.

Напомним, раньше председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин также принял участие в благотворительной фотосессии, где его партнёром стала Любовь Сингатуллина.