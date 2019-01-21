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«Бронза» биатлониста из Удмуртии Александра Поварницына и щедрость чиновников в Таганроге: что произошло минувшей ночью

08:00, 21 января, 2019
Ксения Чернова
08:00, 21 января, 2019
Ксения Чернова
92
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#спорт\n#здоровье\n#общество\n#Ижевск\n#биатлон\n#Удмуртия\n#новости\n#деньги\n#Картина дня
Фото: ИА Сусанин
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро и с началом новой рабочей недели, Удмуртия! Хорошенько позавтракав и выпив чашечку кофе, журналисты информагентства «Сусанин» готовы рассказать, о чем писали в республике, России и мире, пока вы спали.

«Бронза»:

Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын стал третьим на гонке преследования на этапе Кубка IBU в Арбере. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Норвежец Йоханнес Дале, который стартовал раньше Александра, дважды промахнулся на заключительной стрельбе и дал шанс Поварницыну, который им воспользовался и финишировал третьим.

Первое место занял другой россиянин – Антон Бабиков, «серебро» досталось Аристиду Бегу (Франция).

ДТП:

Два легковых авто столкнулись накануне, 20 января, на Воткинском шоссе в Ижевске. Как сообщают очевидцы в группе ИГГС в соцсети Вконтакте, авария произошла недалеко от стадиона Буммаш.

Подробностей случившегося пока не сообщается, информации о пострадавших также не поступало.

 

 

 

 

Сама щедрость:

Чиновники в Таганроге поразили всех невиданной щедростью. Они назначили многодетной семье, в которой детей воспитывает один родитель, «социальное пособие в размере 47,5 руб. сроком на один месяц», пишет Газета со ссылкой на «Панораму».

Кроме того, многодетная семья получит единоразовую выплату в размере 1 000 рублей.

«Помощь государства малоимущей многодетной неполной семье. Федеральная программа по профилактике ожирения», — прокомментировал в инстаграме решение таганрогских чиновников юрист Юрий Заблоцкий.

Меньше бюрократии:

В России планируется ввести автоматическую регистрацию рождения и смерти. Как пишет Ура.ру, в новой системе госуслуг можно будет обойтись без участия заявителей.

Сейчас для регистрации смерти или рождения требуется немало документов. Регистрация оформляется в центрах госуслуг (МФЦ) или через ЗАГС.

Стали лучше жить:

За прошедшие десять лет в мире стало вдвое больше миллиардеров. Об этом сообщила международная гуманитарная организация Oxfam, пишет Росбалт со ссылкой на РИА Новости.

В 2018 году число миллиардеров достигло 2 208 человек, а их состояние увеличивалось суммарно на 2,5 млрд долларов в день. В период с 2017 по 2018 год новый миллиардер появлялся в мире каждые два дня. Прирост благосостояния самых богатых в мире людей за год составил 900 млрд долларов.

Беднейшими в мире остаются 3,8 млрд человек. Их совокупные финансовые ресурсы примерно равны состоянию 26 лидеров «списка миллиардеров».

08:00, 21 января, 2019
Ксения Чернова
92
0
#спорт\n#здоровье\n#общество\n#Ижевск\n#биатлон\n#Удмуртия\n#новости\n#деньги\n#Картина дня

 

 

 


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