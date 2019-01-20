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Москвичка без водительских прав получила 130 штрафов от ГИБДД Удмуртии

12:00, 20 января, 2019
Дарья Снидкова
12:00, 20 января, 2019
Дарья Снидкова
554
0
#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#штраф
Фото: pxhere.com
554
0

Общая сумма задолженности составила более 100 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Москвичка без водительских прав получила за месяц 130 штрафов от ГИБДД Удмуртии. Об этом пишет echo76.ru.

Женщина владеет двумя автомобилями, на которых ездят ее родственники. Вероятно, близкие ей люди часто нарушали правила дорожного движения, так как общая сумма задолженности составила более 100 тыс. рублей.

Штрафы она оплачивать не собиралась и всячески избегала встреч с приставами. Однако закон говорит, что при непогашении долга женщине бы грозил еще и исполнительский сбор. Также ей запретили регистрационные действия на транспортные средства.

После этого москвичка все же оплатила долг родственников и предоставила информацию о месте работы. Оставшуюся сумму вычтут из ее зарплаты.

12:00, 20 января, 2019
Дарья Снидкова
554
0
#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#штраф

 

 

 


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