Москвичка без водительских прав получила 130 штрафов от ГИБДД Удмуртии

Общая сумма задолженности составила более 100 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Москвичка без водительских прав получила за месяц 130 штрафов от ГИБДД Удмуртии. Об этом пишет echo76.ru.

Женщина владеет двумя автомобилями, на которых ездят ее родственники. Вероятно, близкие ей люди часто нарушали правила дорожного движения, так как общая сумма задолженности составила более 100 тыс. рублей.

Штрафы она оплачивать не собиралась и всячески избегала встреч с приставами. Однако закон говорит, что при непогашении долга женщине бы грозил еще и исполнительский сбор. Также ей запретили регистрационные действия на транспортные средства.

После этого москвичка все же оплатила долг родственников и предоставила информацию о месте работы. Оставшуюся сумму вычтут из ее зарплаты.