Водители-нарушители, возможный виновник взрыва в Магнитогорске и астероид Апофис: что произошло минувшей ночью

Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Журналисты «Сусанина» по традиции начинают день с обзора новостей, которые вы могли пропустить.

Погода в республике:

В Удмуртии в пятницу, 18 января, ожидаются ветер, слабая метель. Порывы ветра будут достигать скорости в 15-18 метров в секунду. Днем будет облачно с прояснениями. На территории Удмуртии пройдет мокрый снег, на дорогах образуются снежные заносы и накаты.

Нарушения при перевозке детей:

С начала 2019 года сотрудники Госавтоинспекции выявили 107 нарушений правил перевозки детей в автомобилях. В ведомстве отмечают, что за 12 месяцев 2018 года только в Ижевске таких нарушений было 1,5 тыс.

«В отношении всех нарушителей составлены административные материалы», - сообщает пресс-служба УМВД по Ижевску.

В ГИБДД уточняют, что перевозка детей до 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

За нарушение ПДД предусмотрен штраф в размере 3 000 рублей.

Возможный виновник взрыва в Магнитогорске:

Зарубежные СМИ сообщили о том, что запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за взрыв дома в Магнитогорске. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на Telegram-канал Directorate 4 и SITE Intelligence Group, которые в свою очередь упоминают в своих публикациях материалы еженедельной арабской газеты Al Naba.

В статье говорится, что боевики заложили взрывчатку в многоэтажку «между третьим и десятым этажом» и утром 31 декабря привели ее в действие.

Насколько достоверна информация пока не ясно. Ранее силовики заявляли, что следов взрывчатых веществ на месте трагедии обнаружено не было.

«Никаких подробностей, кроме общеизвестных, в своей статье джихадисты не приводят», — пишет Znak со ссылкой на авторов Directorate 4.

Напомним, в результате взрыва 31 декабря в жилом доме в Магнитогорске погибли 39 человек.

Апофис летит на Землю:

Астероид Апофис может упасть на Землю в 2068 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад кафедры небесной механики Петербургского государственного университета.

В документе отмечается, что сближение космического тела с нашей планетой может произойти 13 апреля 2029 года — на расстоянии 38 тысяч километров (при этом Луна удалена от Земли на 384 тысячи километров).

«Это сближение вызывает значительное рассеяние возможных траекторий, среди них имеются траектории, содержащие сближение в 2051 году. Соответствующие резонансные возвраты содержат множество (порядка сотни) возможных на сегодня соударений Апофиса с Землей, наиболее опасное — в 2068 году», — цитирует RT другой источник - РИА Новости.