play
pause
  • $ 67.08 ↓
  • € 76.95 ↓

Первое заседание Совета по поддержке талантливой молодежи ПФО пройдет в Ижевске

09:00, 16 января, 2019
09:00, 16 января, 2019
144
0
#Ижевск\n#молодежь\n#ПФО\n#Удмуртия\n#карьера\n#полпред
Фото: аппарат ГФИ по Удмуртии
144
0

На окружном уровне реализуется 11 проектов по работе с одаренными ребятами.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет первое заседание Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО по вопросу выявления, поддержки и развития талантливой молодежи. Как сообщают в аппарате ГФИ по Удмуртской Республике, заседание рабочей группы Совета в форме видеоконцференции состоялось в Нижнем Новгороде. 

По словам заместителя полпреда Игоря Паньшина, на окружном уровне реализуется 11 собственных проектов ПФО по работе с социально-активной, одаренной молодежью. 

«Вместе с тем, в регионах округа имеются собственные интересные и эффективные 
региональные практики выявления, поддержки и продвижения талантливой 
молодежи, которые также должны найти отражение в докладе на Совете», - отметил Паньшин. 

Отметим, о кадровом продвижении талантливой молодежи свидетельствует инициатива президента России Владимира Путина по созданию федеральной платформы «Россия – страна возможностей». В её рамках реализуются такие проекты, как: «Будущие лидеры России», «WorldSkills», «Доброволец России» и другие.

09:00, 16 января, 2019
144
0
#Ижевск\n#молодежь\n#ПФО\n#Удмуртия\n#карьера\n#полпред

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В одной простынке: в Удмуртии отец передал матери полуторагодовалого сына без одежды

12:35, 10 января, 2019
4222

Первое открытое заседание по делу Александра Соловьева прошло в Удмуртии

3774
14:55, 09 января, 2019

В Ижевске появилась улица имени актера Юрия Богатырева

2518
16:30, 11 января, 2019

Непотопляемый: плавучий остров в Ижевске вновь решили убрать с акватории пруда

2345
12:10, 11 января, 2019

Пассажирский автобус из Удмуртии попал в серьезное ДТП в Прикамье

2034
09:00, 11 января, 2019

Родившегося у матери в коме малыша отправят в Москву

13:25, 09 января, 2019
2583

В Совфеде прокомментировали рост зарплат бюджетников в 2019 году

2200
17:50, 09 января, 2019

Чайка попросил Медведева в разы поднять зарплату прокурорам

1890
16:06, 11 января, 2019

В морг одной из больниц Амурской области привезли живую пенсионерку

1779
12:16, 12 января, 2019

В Уфе артистов шапито задержали на глазах зрителей во время представления

1244
16:35, 10 января, 2019

Британские врачи назвали главные симптомы рака

12:34, 12 января, 2019
5890

Похитители жены норвежского миллионера потребовали выкуп в 10,3 млн долларов криптовалютой

1283
16:48, 09 января, 2019

Работники украинского военкомата похитили крымского футболиста и отправили на медкомиссию

1098
13:40, 10 января, 2019

Появилось видео дрейфующего горящего судна с тысячами автомобилей на борту

1015
12:36, 09 января, 2019

Обвиняемый в убийстве казахского олимпийского чемпиона попросил прощения у его родственников

954
18:30, 11 января, 2019