Первое заседание Совета по поддержке талантливой молодежи ПФО пройдет в Ижевске

На окружном уровне реализуется 11 проектов по работе с одаренными ребятами.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет первое заседание Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО по вопросу выявления, поддержки и развития талантливой молодежи. Как сообщают в аппарате ГФИ по Удмуртской Республике, заседание рабочей группы Совета в форме видеоконцференции состоялось в Нижнем Новгороде.



По словам заместителя полпреда Игоря Паньшина, на окружном уровне реализуется 11 собственных проектов ПФО по работе с социально-активной, одаренной молодежью.

«Вместе с тем, в регионах округа имеются собственные интересные и эффективные

региональные практики выявления, поддержки и продвижения талантливой

молодежи, которые также должны найти отражение в докладе на Совете», - отметил Паньшин.

Отметим, о кадровом продвижении талантливой молодежи свидетельствует инициатива президента России Владимира Путина по созданию федеральной платформы «Россия – страна возможностей». В её рамках реализуются такие проекты, как: «Будущие лидеры России», «WorldSkills», «Доброволец России» и другие.