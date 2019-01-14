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Победителей конкурса «Новогодний карнавал» наградили в Ижевске

17:31, 14 января, 2019
17:31, 14 января, 2019
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#дети\n#Ижевск\n#Новый год\n#конкурс\n#Удмуртия\n#голосование
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С победой в конкурсе видеороликов воспитанников детских садов поздравили Дед Мороз, Снегурочка и партнеры номинаций.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошло награждение победителей конкурса совместного творчества «Новогодний карнавал». В декабре воспитанники детских садов, их родители и воспитатели готовили праздничные костюмы, записывали видео, выкладывали их на видеохостинг YouTube и отправляли ссылки организаторам.

Из более чем 300 работ главное жюри конкурса и читатели сайта «Сусанин» выбрали лучшие в четырех номинациях: «Команда Деда Мороза», «Мульти-пульти», «Символ года», «Снегурочка и ее друзья».

11 января в информационно-методическом центре «Альтернатива» состоялось награждение 24 ребят и их родителей. Многие дошколята пришли в костюмах – в зале были свинки, Бабки-Ёжки, снежные королевы, ёлочки, Фиксики и космонавт.

«Хочу от всего сердца поблагодарить родителей. Дорогие родители, спасибо вам от всей души, что вы рядом со своими детьми. Посмотрите, какие натворили костюмы. Это же замечательно. Огромное спасибо и педагогам. Потому что иногда подавали идею, иногда поддерживали, а иногда помогали», - отметила в своей речи начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования и воспитания администрации Ижевска Татьяна Лизунова.

Все победители получили замечательные подарки от партнеров конкурса. Чтобы малыши не заскучали на официальной церемонии, к ним в гости пришли Дед Мороз и Снегурочка. Ребята с удовольствием поиграли с зимним волшебником и его внучкой.

Директор ИМЦ «Альтернатива» Ирина Абидина поблагодарила медиа-группу «Комос-Медиа», которая уже не в первый раз поддерживает конкурсы для детей и их родителей. «Я благодарю наших многолетних партнеров «Комос-Медиа», благодаря которым мы проводим замечательные праздники совместного творчества детей и родителей уже на протяжении ряда лет. Глаза наших детей говорят сами за себя: и хрюшки, и космонавты, и снежные принцессы, кого только нет. Когда работало главное жюри, было очень сложно из того волшебства и многообразия костюмов выбрать лучших из лучших».

Подведение итогов конкурса "Новогодний карнавал" в Ижевске

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-01-14.

Организаторы конкурса: информационно-методический центр «Альтернатива» и Управление дошкольного образования и воспитания администрации Ижевска при поддержке ООО «КОМОС-МЕДИА» (LOVE RADIO 97,8 FM в Ижевске, сайт Сусанин). Председатель главного жюри конкурса – заслуженный деятель искусств Удмуртии, имиджмейкер, директор школы моделей «Ажиотаж» Олег Ажгихин.

Партнеры номинаций: «Команда Деда Мороза» - магазин Монтессори Хоум ИП Тронин В.С., «Мульти-Пульти» - детский магазин «МУЛЬТИК», ИП Осипова Ольга Валерьевна, «Символ года - 2019» - детская интерактивная студия «Оле Лукойе» ИП Стерхова Ф.Р., «Снегурочка и ее друзья» – информационное агентство «Сусанин» (ООО «КОМОС-МЕДИА»). Генеральный партнёр конкурса - компания «СПП», франчайзи Макдоналдс в Удмуртии.

17:31, 14 января, 2019
171
0
#дети\n#Ижевск\n#Новый год\n#конкурс\n#Удмуртия\n#голосование

 

 

 


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